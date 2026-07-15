«Εμφύλιος» και άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντίνων οπαδών στην Ατλάντα πριν από τον ημιτελικό με την Αγγλία

Μέλη αντίπαλων ultras από τις ομάδες της Αργεντινής Σαν Λορέντζο και Ουρακάν συγκρούστηκαν στους δρόμους της Ατλάντα το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Εμφύλιος» και άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντίνων οπαδών στην Ατλάντα πριν από τον ημιτελικό με την Αγγλία
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Ένα απρόσμενο σκηνικό βίας εκτυλίχθηκε στους δρόμους των ΗΠΑ, καθώς οι Άγγλοι φίλαθλοι απόλαυσαν μια ήσυχη νύχτα στην Ατλάντα, την ίδια ώρα που οι υποστηρικτές της εθνικής Αργεντινής μετέτρεψαν τους δρόμους σε πεδίο μάχης παίζοντας ξύλο μεταξύ τους.

Χάος στο "banderazo" των Αργεντινών

Οι οπαδοί της "αλμπισελέστε" είχαν δώσει ραντεβού για να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με σημαίες και τραγούδια, μια εκδήλωση που διοργανώθηκε με σκοπό να εμψυχώσει την ομάδα τους πριν από τον κρίσιμο ημιτελικό. Η πόλη της Ατλάντα είχε αρχίσει να βάφεται στα γαλανόλευκα, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των οπαδών που έχουν μεταβεί στην πόλη για τον αγώνα είναι Αργεντίνοι.
Όμως, η γιορτή δεν κράτησε για πολύ καθώς η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο όταν δύο σκληροπυρηνικές ομάδες χούλιγκαν, οι γνωστοί "ultras" από το Μπουένος Άιρες, άρχισαν να επιτίθενται η μία στην άλλη. Κάτι που χάλασε την «γιορτή» που προετοιμαζόταν καθώς προκάλεε πανικό στους παρευρισκόμενους που έτρεχαν να σωθούν για να μην τραυματιστούν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ένταση ξέσπασε ανάμεσα στους συνδέσμους "La Butteler" της Σαν Λορέντζο και "Plaza Jose C Paz" της Ουρακάν. Οι δύο αυτοί σύλλογοι κουβαλούν μια ιστορική, άσβεστη εχθρότητα από το πρωτάθλημα της Αργεντινής, η οποία μεταφέρθηκε αυτούσια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την διάρκεια της σύγκρουσης εκσφενδονίστηκαν γυάλινα μπουκάλια, καρέκλες, κάδοι απορριμμάτων, ακόμα και βαριά παγκάκια από τα γύρω καταστήματα.

"Παίζουμε εναντίον της Αγγλίας, όλοι ενωμένοι. Αυτοί της Ουρακάν και της Σαν Λορέντζο πλακώνονται..." έγραψε απογοητευμένος στο διαδίκτυο ο Kevin Olguin, αποτυπώνοντας την ντροπή που ένιωσαν πολλοί συμπατριώτες του.

Η αστυνομία της Ατλάντα αναγκάστηκε να παρέμβει δυναμικά για να επιβάλει την τάξη στους δρόμους. Τουλάχιστον ένας άνδρας συνελήφθη, αφού οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν βίαια στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση καταδίκη από τους υπόλοιπους φιλάθλους, οι οποίοι ζητούν ενότητα ενόψει της μάχης με τα "λιοντάρια".

Μια πόλη στα δύο και η αριθμητική υπεροχή

Παρά το γεγονός ότι η τοπική αστυνομία είχε χαρακτηρίσει την αναμέτρηση ως υψηλού κινδύνου λόγω του φορτισμένου παρελθόντος ανάμεσα στις δύο χώρες, η συνύπαρξη των υποστηρικτών τους στους δρόμους ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνική. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν κάθε γωνιά της αμερικανικής μεγαλούπολης. Όπως ανακοινώθηκε, το στάδιο Mercedes-Benz Stadium μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 68.000 θεατές, όμως οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στην πόλη έχουν φτάσει περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι και από τις δύο χώρες. Οι Αργεντινοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, καθώς ο αριθμός τους αγγίζει τις 70.000, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή υπεροπλία στις κερκίδες και στους δρόμους.

Το βράδυ της Τρίτης, οι δρόμοι πλημμύρισαν από ένα ατελείωτο γαλανόλευκο ποτάμι. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη αλλά γιορτινή, με τους φιλάθλους να τραγουδούν ασταμάτητα υπό την αιγίδα και της γνωστής μπύρας Quilmes που στηρίζει παραδοσιακά τις εκδηλώσεις τους. Τα βίντεο που κατέγραψαν τη νύχτα δείχνουν ότι, παρά τα μεμονωμένα επεισόδια οπαδών, η πλειοψηφία προτίμησε να διασκεδάσει πολιτισμένα. Σε αρκετές περιπτώσεις, Άγγλοι και Αργεντινοί ήπιαν μαζί στα μπαρ, αφήνοντας στην άκρη τις αντιπαλότητες του παρελθόντος.

Τραγούδια, πειράγματα και πολιτικές αναφορές


Οι Άγγλοι οπαδοί επέλεξαν να συγκεντρωθούν κυρίως στο μπαρ "The Irish Exit" στην περιοχή του Olympic Park. Εκεί, το κλίμα ήταν εξαιρετικά ζεστό και θορυβώδες. Εκατοντάδες φίλοι της εθνικής Αγγλίας τραγουδούσαν με μια φωνή το "Wonderwall", το οποίο έχει γίνει ο ανεπίσημος ύμνος των "τριών λιονταριών" σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σκηνικό που μετέφερε μέσω social media ο Kevin Egan. Δεν έλειψαν βέβαια και οι χιουμοριστικές στιγμές έντασης. Όταν ένας Αργεντινός πέρασε έξω από μια παμπ κρατώντας μια γιγαντιαία χάρτινη κεφαλή του Lionel Messi με σκοπό να τους προκαλέσει, οι Άγγλοι απάντησαν αμέσως τραγουδώντας ρυθμικά το "Hey Jude" προς τιμήν του δικού τους Jude Bellingham.

Ενώ μια μερίδα Άγγλων οπαδών δεν απέφυγε τον πειρασμό να θίξει το ευαίσθητο ιστορικό ζήτημα των νησιών Φώκλαντ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε το σύνθημα "10 Argie ships", το οποίο αποτελεί παραλλαγή του γνωστού και αμφιλεγόμενου τραγουδιού "10 German bombers".
Παρά τις μικρές αυτές προκλήσεις, τα σοβαρότερα επεισόδια οπαδών παρέμειναν αυτά μεταξύ των ίδιων των Νοτιοαμερικανών.

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