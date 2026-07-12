Μουντιάλ 2026: Καυγάς Τούχελ και Μπέλινγκχαμ μετά την πρόκριση της Αγγλίας

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, συνομιλεί με τον Τζούντ Μπέλινγκχαμ κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Μεξικού και της Αγγλίας, την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026

Snapshot Η Αγγλία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 με νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας.

Ο προπονητής Τόμας Τούχελ χαρακτήρισε την απόδοση της ομάδας του «τυχερή» και εξέφρασε δυσαρέσκεια για το πώς εκτυλίχθηκε το παιχνίδι.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, που σημείωσε τα δύο γκολ, αντέδρασε αρνητικά στις δηλώσεις του Τούχελ και υπερασπίστηκε την προσπάθεια της ομάδας.

Ο Μπέλινγκχαμ τόνισε τις δυσκολίες του αγώνα απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και δικαιολόγησε την τακτική της «βρώμικης» νίκης.

Ο επόμενος αγώνας της Αγγλίας είναι με την Αργεντινή για τα ημιτελικά στις 15 Ιουλίου στην Ατλάντα. Snapshot powered by AI

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, δήλωσε ότι οι παίκτες του ήταν «τυχεροί» κατά την διάρκεια του αγώνα με την Νορβηγία, ο οποίος διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο του Μουντιάλ, προκαλώντας την οργή πολλών, συμπεριλαμβανομένου του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Όταν ο Γάλλος διαιτητής Κλεμέν Τουρπίν σφύριξε την λήξη του προημιτελικού στο Μαϊάμι, οι εξαντλημένοι παίκτες του Τόμας Τούχελ έπεσαν στα γόνατα τους για να γιορτάσουν την πρόκρισή τους, αφού κατάφεραν να νικήσουν την Νορβηγία με σκορ 2-1.

Καθώς, οι οπαδοί της Αγγλίας χόρευαν στις κερκίδες, οι παίκτες της ομάδας συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο, για να τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Wonderwall» των Oasis.

And there it was again!!!



“Wonderwall” belted out at full volume in Miami after England’s victory over Haaland’s Norway.



Sixty years on, England dare to dream again... pic.twitter.com/TTXAWIkM83 — Oasis News ?? (@oasisnews) July 12, 2026

Ωστόσο, ο Τούχελ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος.

«Σήμερα κάναμε τη ζωή πολύ, πολύ δύσκολη για τους εαυτούς μας. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, είμαστε στους τέσσερις τελευταίους, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση. Ήμασταν τυχεροί σήμερα», είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στους δημοσιογράφους μετά το ματς.

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Η δέσμευση είναι εκεί, αλλά το στυλ παιχνιδιού μας το έκανε πολύ, πολύ δύσκολο. Παίζαμε πολύ προσεκτικά, όχι αρκετά γρήγορα, όχι αρκετά αποτελεσματικά. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά προς το παρόν, είναι η ώρα να γιορτάσουμε και να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Όλοι οι παίκτες έδωσαν μια εξαντλητική εμφάνιση. Οι σκέψεις και η εκτίμησή μου πηγαίνουν στους παίκτες στο γήπεδο που έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι», κατέληξε.

Δείτε τις δηλώσεις του Τούχελ:

Thomas Tuchel was not happy with England's performance after the win.



"I am not happy with the performance. We got lucky today, "Tuchel says, before ranting at the ITV commentator. ?

? @TWDTV1 https://t.co/UxhP73dz4r pic.twitter.com/31y1mrASle — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) July 12, 2026

Από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια και την κριτική του προπονητή του σχετικά με την απόδοση της ομάδας του στο ματς, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος σκόραρε τα δύο γκολ που εξασφάλισαν την πρόκριση της Αγγλίας στους ημιτελικούς, είπε: «Ναι, καλά, ό,τι να 'ναι. Ό,τι να 'ναι. Είναι δύσκολα εκεί έξω. Ήταν μια σκληρή μάχη. Όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια, οπότε η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε αυτούς».

Δείτε τις δηλώσεις του Μπέλινγκχαμ:

Jude Bellingham wasnt happy about what Tuchel said after the game lmao pic.twitter.com/dMbuawIDan — WolfRMFC (@WolfRMFC) July 12, 2026

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, αφού, στη συνέχεια σε άλλη δήλωσή του, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αμφισβήτησε μέχρι και την αντίληψη του Γερμανού για τις συνθήκες του αγώνα, λέγοντας: «Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον παικτών όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Όντεγκααρντ, ο Νούσα και ο Σέρλοθ. Δεν είναι καθόλου εύκολοι αντίπαλοι. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις πιο "βρώμικα", κα αυτό κάναμε απόψε».

Δείτε τις δηλώσεις του Μπέλινγκχαμ:

"Maybe he doesn't know what it's like to play in those conditions."?



Jude Bellingham spoke openly about Thomas Tuchel being critical of England's performance against Norway. pic.twitter.com/aJgDGEVNfX — Match of the Day (@BBCMOTD) July 12, 2026

Ο επόμενος αγώνας της Αγγλίας θα είναι ενάντια στην Αργεντινή στην φάση των ημιτελικών και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 22.00 στην Ατλάντα.

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