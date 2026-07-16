Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή έπαιξε… μονότερμα με 88% κατοχή μετά το γκολ της Αγγλίας

Η Αργεντινή απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία σε παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι κυριάρχησε απόλυτα μετά το γκολ των Άγγλων, έφτασε στην ανατροπή και έκλεισε πανάξια θέση στον μεγάλο τελικό του εφετινού Μουντιάλ.

Ύστερα από το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα της Αγγλίας με τον Άντονι Γκόρντον στο 55ο λεπτό, η «αλμπισελέστε» επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της. Με ασφυκτική πίεση και αδιάκοπη κυκλοφορία της μπάλας, εκμεταλλευόμενη και τις αλλαγές του Τόμας Τούχελ με καθαρά αμυντική στόχευση, ο οποίος πέρασε τους Έζρι Κόνσα, Νταν Μπερν και Νίκο Ο’Ράιλι στον αγωνιστικό χώρο, οι Αργεντινοί έφτασαν στην ανατροπή χάρη στα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της αναμέτρησης αποτυπώνεται στους αριθμούς, καθώς από το γκολ του νέου άσου της Μπαρτσελόνα έως και το τελευταίο σφύριγμα, η Αργεντινή είχε το ασύλληπτο 88% της κατοχής της μπάλας, αφήνοντας τους Άγγλους μόλις στο 12%, στατιστικό που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι «εγκλώβισε» τα «Τρία Λιοντάρια» στο δικό τους μισό.

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