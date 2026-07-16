Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν χάνει τον τελικό Αργεντινή - Ισπανία - Θα είναι παρών στο γήπεδο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει εκφράσει προτίμηση για τον νικητή

Εύη Απολλωνάτου

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν χάνει τον τελικό Αργεντινή - Ισπανία - Θα είναι παρών στο γήπεδο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας στην περιοχή της Νέας Υόρκης.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραστεί σε δεξίωση της FIFA που θα γίνει στον Trump Tower στις 17 Ιουλίου.
  • Η παρουσία του Τραμπ στο τελικό θεωρείται η κορύφωση του πιο επιτυχημένου και ασφαλούς Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία των ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο μετά το τέλος του τελικού στο MetLife Stadium του Ίστ Ράδερφορντ.
  • Δεν έχει εκφράσει δημόσια προτίμηση για τον νικητή του τελικού.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7) στην Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος ανυπομονεί να βρεθεί εκεί», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν ο Τραμπ έχει κάποια προτίμηση για τον νικητή του τελικού, προτρέποντας τους δημοσιογράφους να τον ρωτήσουν οι ίδιοι. «Είμαι βέβαιη ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί και σε δεξίωση της FIFA, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (17/7) στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη.

Η FIFA είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα απονείμει το τρόπαιο μετά το τέλος του τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Ίστ Ράδερφορντ, κοντά στη Νέα Υόρκη.

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