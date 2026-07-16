Τραμπ: Απολύθηκε ο χειριστής οτοκιού των ομιλιών του - Έβαζε στοιχήματα για το τι θα πει ο πρόεδρος

Snapshot Απολύθηκε υπάλληλος του Λευκού Οίκου που χειριζόταν το οτοού του προέδρου Τραμπ λόγωψιών για στοιχήματα με βάση το περιεχόμενο των ομιλιών του.

Ο εργαζόμενος φέρεται να γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο των ομιλιών και να έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Η απόλυση έγινε χωρίς αποζημίωση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση λυπηρή και ντροπιαστική. Snapshot powered by AI

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.