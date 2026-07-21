«Οδύσσεια»: Πώς «ξύπνησε» μία γεωπολιτική διαμάχη 50 ετών στους αμμόλοφους της Σαχάρα

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναζωπ'υρωσε μία μακροχρόνια εδαφική σύγκρουση στη Βόρεια Αφρική 

Νατάσα Παυλοπούλου

«Οδύσσεια»: Πώς «ξύπνησε» μία γεωπολιτική διαμάχη 50 ετών στους αμμόλοφους της Σαχάρα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν γυρίστηκε στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας, πυροδοτώντας αντιδράσεις λόγω της μακροχρόνιας σύγκρουσης μεταξύ Μαρόκου και Μετώπου Πολισάριο.
  • Η Δυτική Σαχάρα θεωρείται από τον ΟΗΕ μη αυτοδιοικούμενο έδαφος, με το Μαρόκο να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος και το Μέτωπο Πολισάριο να διεκδικεί ανεξαρτησία.
  • Το Μαρόκο χρησιμοποιεί την ταινία για να προωθήσει την εικόνα σταθερότητας και να ενισχύσει επενδύσεις και τουρισμό στη Ντάχλα, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στην περιοχή.
  • Το Μέτωπο Πολισάριο κατηγορεί την παραγωγή για «ξέπλυμα» της μαροκινής κατοχής και υποστηρίζει το μποϊκοτάζ της ταινίας ως αντίδραση στην παράνομη κυριαρχία.
  • Η διαμάχη έχει διεθνείς διαστάσεις, με γνωστές προσωπικότητες και οργανώσεις να εκφράζουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Σαχράουι και να στηρίζουν το μποϊκοτάζ.
Snapshot powered by AI

Τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης «Οδύσσειας», μίας υπερπαραγωγής 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή της Ντάχλα, στην Δυτική Σαχάρα, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, φέρνοντας στο προσκήνιο μια διαμάχη που μαίνεται εδώ και μισό αιώνα μεταξύ του Μαρόκου και του υποστηριζόμενου από την Αλγερία «Μετώπου Πολισάριο».

Η περιοχή της Ντάχλα, γνωστή για τους αμμόλοφους που «βουτάνε» στον Ατλαντικό και τα γαλαζοπράσινα νερά της, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως. Ωστόσο, πίσω από την τουριστική ανάπτυξη κρύβεται το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, η οποία θεωρείται από τον ΟΗΕ ως μη αυτοδιοικούμενο έδαφος. Μετά την αποχώρηση της Ισπανίας το 1975, το μεγαλύτερο μέρος της ελέγχεται από το Μαρόκο, ενώ το μέτωπο Πολισάριο διεκδικεί την ανεξαρτησία της περιοχής για λογαριασμό του αυτόχθονος πληθυσμού των Σαχράουι.

1784632353332-835295234-d1.jpg

Για τις μαροκινές αρχές, η φιλοξενία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής παραγωγής αποτελεί κομβικό βήμα στη στρατηγική τους να προβάλουν την εικόνα σταθερότητας και να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις. Το Ραμπάτ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην περιοχή, στοχεύοντας να μετατρέψει τη Ντάχλα σε εμπορικό και τουριστικό κόμβο. Η «Οδύσσεια» αποτελεί δώρο για το Μαρόκο. Είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας παραγωγή του Χόλιγουντ που χρησιμοποιεί αυτό που τοπικά αναφέρεται ως «μαροκινή Σαχάρα» για τις τοποθεσίες γυρισμάτων. Τοπικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες διαφημίζουν την Ντάχλα ως πιθανό «Ντουμπάι της Αφρικής» - έναν περιφερειακό κόμβο για εμπόριο, τουρισμό και επενδύσεις.

Το Μέτωπο Πολισάριο, με έδρα την Αλγερία πάλι, επιδιώκει εδώ και δεκαετίες να εγκαθιδρύσει ένα ανεξάρτητο κράτος στην περιοχή, πολεμώντας σε έναν 16ετή πόλεμο με το Μαρόκο πριν από την έναρξη εκεχειρίας με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 1991. Η εκεχειρία διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2020, όταν και ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες χαμηλού επιπέδου. Τώρα, με το Μαρόκο να πιέζει για την ανάπτυξη της περιοχής, οι αντάρτες βλέπουν την Οδύσσεια ως το τελευταίο μέσο με το οποίο το βορειοαφρικανικό βασίλειο νομιμοποιεί την κυριαρχία του. Έχουν κατηγορήσει τους παραγωγούς ότι συγκαλύπτουν την αποικιοκρατία και υποστηρίζουν το μποϊκοτάζ της ταινίας.

Οι εκπρόσωποι του Μετώπου κατηγορούν την παραγωγή για «ξέπλυμα» της κατοχής, υποστηρίζοντας ότι τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση των Σαχράουι και ενισχύουν την προσπάθεια του Μαρόκου να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του.«Τα γυρίσματα αυτής της ταινίας, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται, έλαβαν χώρα στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας χωρίς τη συγκατάθεση του λαού των Σαχράουι», δήλωσε ο Αμπντουλάχ Αράμπι, απεσταλμένος του Πολισάριο στην Ισπανία. «Ο οικονομικός αντίκτυπος που δημιουργείται στην περιοχή είναι ακριβώς αυτό στο οποίο βασίζεται το Μαρόκο για να εδραιώσει περαιτέρω την παράνομη κατοχή της Δυτικής Σαχάρας».

Η διαμάχη γύρω από την ταινία έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, προσελκύοντας την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων του κινηματογράφου. Οι Ισπανοί αστέρες Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για τη μεταχείριση του λαού των Σαχράουι από το Μαρόκο, ενώ ο Μπαρδέμ συμμετείχε σε πρόσφατη έκκληση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δυτικής Σαχάρας για μποϊκοτάζ της ταινίας αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο διάσημος ηθοποιός καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «καταστολή κατά του λαού των Σαχράουι και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Σαχράουι που ζουν υπό την παράνομη κατοχή του» από το Μαρόκο.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς ισορροπίες φαίνεται να μετατοπίζονται σταδιακά προς όφελος των σχεδίων αυτονομίας που προτείνει το Μαρόκο, με την υποστήριξη από σημαντικούς διεθνείς παίκτες να ενισχύει τις επενδύσεις σε υποδομές, όπως νέα λιμάνια και μονάδες πράσινης ενέργειας. Αν και η οικονομική δραστηριότητα προσφέρει θέσεις εργασίας και αυξημένα εισοδήματα σε τοπικό επίπεδο, η πολιτική αβεβαιότητα και οι ευαισθησίες γύρω από το καθεστώς της περιοχής παραμένουν ζωντανές, καθιστώντας την «Οδύσσεια» του Νόλαν μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης γεωπολιτικής διαμάχης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

14:49WHAT THE FACT

Βύθισαν 2 εκατ. λάστιχα για να σώσουν τη θάλασσα: 50 χρόνια μετά αποδείχθηκαν οικολογική καταστροφή

14:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

14:44NEWSBOMB

Πεζεσκιάν: Η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ έχει αυξηθεί -«Εκείνος λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις»

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη για τον Αλέξη Σταμάτη: «Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό που είχε ακόμη πολλά να δώσει»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Εστάλη μήνυμα από το 112

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο μπήκε στον χώρο των Τάφων των Βενιζέλων

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης 40χρονη στις Σέρρες: Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας στην Αθήνα: Στο καθήκον οι Εύζωνες, παρά τις ακραίες θερμοκρασίες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Πώς «ξύπνησε» μία γεωπολιτική διαμάχη 50 ετών στους αμμόλοφους της Σαχάρα

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκανε πλαστική στο σαγόνι - Η νέα εμφάνιση του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (22/7): Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βοιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα, Κορινθία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα εκδώσετε νέο δελτίο ταυτότητας - Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Εστάλη μήνυμα από το 112

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκανε πλαστική στο σαγόνι - Η νέα εμφάνιση του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

06:54LIFESTYLE

Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία ο δράστης - Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

15:06LIFESTYLE

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Ποιος ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ