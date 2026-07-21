Η «Οδύσσεια» έγινε το απόλυτο blockbuster του καλοκαιριού και ο Νόλαν πετυχαίνει ένα ακόμη ρεκόρ

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν συγκέντρωσε 124,5 εκατομμύρια δολάρια από τις εισπράξεις στις ΗΠΑ και ακόμη 139,6 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας ακόμη καλύτερο ντεμπούτο από το Oppenheimer και σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα του σκηνοθέτη από το The Dark Knight Rises του 2012.

Ο Νόλαν επέδειξε για ακόμη μία φορά τη μοναδική του δύναμη στο box office, με ένα παγκόσμιο άνοιγμα που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Ελάχιστοι εν ζωή σκηνοθέτες θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας μια λαμπερή, μεγάλου προϋπολογισμού διασκευή του ομηρικού έπους. Κι όμως, σε ένα Χόλιγουντ όπου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κυριαρχούν στις περισσότερες μεγάλες επιτυχίες, ο Νόλαν κατάφερε να μετατρέψει ένα από τα αρχαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας σε ένα απροσδόκητο καλοκαιρινό blockbuster.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» / Universal Pictures

Η παραγωγή της Universal δεν ήταν μικρό ρίσκο για τον Νόλαν, ο οποίος προερχόταν από το Oppenheimer, την ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2023. Με προϋπολογισμό παραγωγής 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η Οδύσσεια συγκαταλέγεται στις ακριβότερες R-rated ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ. Η Universal δαπανά επιπλέον περίπου 125 εκατομμύρια δολάρια για την προώθησή της.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / Πηγή: AP

Ωστόσο, κανένα όνομα πίσω από την κάμερα δεν κινητοποιεί το κοινό όσο του Νόλαν. Η προσμονή για την Οδύσσεια ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η IMAX διέθεσε εισιτήρια για ορισμένες προβολές σε 70mm έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα. Για να ανταποκριθούν στην τεράστια ζήτηση για το αγαπημένο φορμά του Νόλαν, το IMAX 70mm, ορισμένες αίθουσες πρόσθεσαν προβολές τα μεσάνυχτα και στις 03:00 τα ξημερώματα — οι οποίες έγιναν sold out.

«Είναι απίστευτα ικανοποιητικό να βλέπουμε τον ενθουσιασμό στις αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Jim Orr, επικεφαλής εγχώριας διανομής της Universal. «Ο Νόλαν δημιούργησε μια επική περιπέτεια. Είναι μια ταινία τέτοιας κλίμακας, στην οποία το κοινό ανταποκρίθηκε με εξαιρετικό τρόπο».

Το IMAX εκτοξεύει τις εισπράξεις

Ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νόλαν που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η Οδύσσεια είδε το συγκεκριμένο φορμά να οδηγεί ένα τεράστιο μέρος των εισπράξεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από IMAX ανήλθαν σε 29,6 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και σε 51,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, χαρίζοντας στην εταιρεία το καλύτερο Σαββατοκύριακο στην ιστορία της.

Η IMAX αφιερώνει τις οθόνες της αποκλειστικά στην Οδύσσεια για τρεις εβδομάδες. Αν και μόλις 41 αίθουσες IMAX μπορούν να προβάλλουν την ταινία σε 70mm, αυτές απέφεραν 6,3 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

«Το IMAX βοήθησε να μετατραπεί η ταινία όχι μόνο σε blockbuster, αλλά σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός», δήλωσε ο Rich Gelfond, διευθύνων σύμβουλος της IMAX. «Σε ορισμένες αίθουσες διαθέτουμε ήδη εισιτήρια για την πέμπτη εβδομάδα προβολών και κάποια από αυτά έχουν ήδη εξαντληθεί».

Μετά την πανδημία, ο Νόλαν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αναβίωσης των κινηματογραφικών αιθουσών. Το Tenet ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες ταινίες που επέστρεψαν στις αίθουσες το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το Oppenheimer και η Barbie της Greta Gerwig δημιούργησαν, αναμφίβολα, την πιο χαρακτηριστική κινηματογραφική στιγμή της δεκαετίας. Το Oppenheimer έφτασε τελικά τα 975 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» / AP

Η Οδύσσεια έφτασε στις αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλύτερου καλοκαιριού για το Χόλιγουντ από το 2019. Σύμφωνα με τη Rentrak, οι πωλήσεις εισιτηρίων κινούνται 10,4% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η βιομηχανία αναμένει την πρώτη χρονιά με εγχώριο box office 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την πανδημία.

Η Universal βλέπει την «Οδύσσεια» να παίζεται μέχρι το φθινόπωρο

Το μόνο ερώτημα για την Οδύσσεια είναι πόσο έντονα συγκεντρωμένο θα αποδειχθεί το ενδιαφέρον στο πρώτο της Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι πολλοί θεατές είχαν κυκλώσει αυτή την ημερομηνία στο ημερολόγιό τους εδώ και μήνες. Η ταινία δεν είχε να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από νέες κυκλοφορίες το Σαββατοκύριακο, ούτε θα έχει και το επόμενο.

Ο Gelfond ανέφερε ότι οι προπωλήσεις για το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ταινίας θα κατατάσσονταν ανάμεσα στις δέκα καλύτερες της IMAX, απόδειξη ότι πολλοί θεατές περιμένουν να δουν την ταινία στο φορμά που προτιμούν. Οι προβολές IMAX 70mm, όπως είπε, είναι σε μεγάλο βαθμό sold out για τον επόμενο μήνα, με εξαίρεση ορισμένες θέσεις στις πρώτες σειρές.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Τομ Κρουζ είναι ίσως οι δύο πιο προβεβλημένοι πρεσβευτές της εμπειρίας της μεγάλης οθόνης», δήλωσε ο Paul Dergarabedian, επικεφαλής ανάλυσης τάσεων της αγοράς στη Rentrak. «Ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης που είναι σταρ όσο και οποιοσδήποτε κινηματογραφικός αστέρας μπροστά από την κάμερα».

Το κοινό της Οδύσσειας ήταν αισθητά ανδρικό, καθώς οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 59% των εισιτηρίων που πωλήθηκαν. Ωστόσο, ο Orr σημείωσε ότι, κατά τα άλλα, οι θεατές ήταν «απίστευτα ευρύ» κοινό, με την ταινία να απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες, δημογραφικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / Πηγή: AP

«Λειτουργεί τόσο για έναν 17χρονο όσο και για μια γυναίκα άνω των 55», είπε ο Orr. «Αυτό δείχνει κάτι για το οποίο είμαι πεπεισμένος: ότι η ταινία θα έχει μια πολύ μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία, όχι μόνο για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, αλλά και μέσα στο φθινόπωρο».

Η επόμενη ταινία που αναμένεται να της ασκήσει ουσιαστικό ανταγωνισμό, ειρωνικά, έχει επίσης πρωταγωνιστές τον Tom Holland και τη Zendaya: το Spider-Man: Brand New Day της Sony, που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου.

Οι 10 πρώτες ταινίες στο εγχώριο box office

Με τα τελικά εγχώρια στοιχεία να ανακοινώνονται τη Δευτέρα, η λίστα βασίζεται στις εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων από την Παρασκευή έως την Κυριακή στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

The Odyssey, 124,5 εκατομμύρια δολάρια

Moana, 19 εκατομμύρια δολάρια

Minions & Monsters, 14,8 εκατομμύρια δολάρια

Toy Story 5, 14,8 εκατομμύρια δολάρια

Evil Dead Burn, 5 εκατομμύρια δολάρια

The Invite, 3,9 εκατομμύρια δολάρια

Young Washington, 3,7 εκατομμύρια δολάρια

Obsession, 2,5 εκατομμύρια δολάρια

Supergirl, 1,5 εκατομμύρια δολάρια

Disclosure Day, 1,5 εκατομμύρια δολάρια

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