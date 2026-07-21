Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πασαλιμάνι
Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης (21/07) για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στο Πασαλιμάνι του Πειραιά, επί της Ακτής Μουτσοπούλου, όπως ανέφερε ο ΑΝΤ1.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Λόγω της φωτιάς διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακτή Μουτσοπούλου, στο ύψος της Σκουζέ.
Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.
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Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πασαλιμάνι
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