Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πασαλιμάνι

Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Newsbomb

Πειραιάς: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πασαλιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης (21/07) για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στο Πασαλιμάνι του Πειραιά, επί της Ακτής Μουτσοπούλου, όπως ανέφερε ο ΑΝΤ1.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Λόγω της φωτιάς διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακτή Μουτσοπούλου, στο ύψος της Σκουζέ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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