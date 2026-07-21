Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

Μια 20χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της όταν πυροβολήθηκε μέσα από το παράθυρο του υπνοδωματίου της, ενώ κοιμόταν δίπλα στην ενός έτους κόρη της στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Maria Barrios Ventura βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό της, σε κατοικία στο 400 block της West 103rd Street, στην περιοχή Vermont Vista, όταν δέχθηκε σφαίρα γύρω στις 03:35 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το CBS News και το KTLA.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες ταυτοποίησε τη Ventura ως το θύμα του περιστατικού σε διαδικτυακή αναφορά. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά την κλήση για το συμβάν, εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα με τραύματα από σφαίρες.

Η Maria Barrios Ventura

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 20χρονη είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι.

Παρά την προσπάθεια των διασωστών που έφτασαν στο σημείο, η Ventura διαπιστώθηκε νεκρή.

Ενώ οι Αρχές διερευνούν αν το περιστατικό ήταν στοχευμένο, ο σύντροφος της 20χρονης, Omar Misael δήλωσε στο NBC Los Angeles: «Μια αδέσποτη σφαίρα χτύπησε τη σύντροφό μου, ενώ σημειώθηκαν άλλοι επτά πυροβολισμοί χωρίς κάποιον τραυματισμό. Πέθανε περίπου 10 λεπτά αργότερα».

Το NBC Los Angeles μετέδωσε επίσης ότι ένας άνδρας, ο Jose Chavez, ανέφερε πως και η δική του ιδιοκτησία επλήγη από τους πυροβολισμούς.

Η Maria Barrios Ventura

«Χτύπησε το αυτοκίνητό μου, χτύπησε το παράθυρο, χτύπησε έναν φίλο», είπε.

Σε σελίδα GoFundMe, η θεία της Ventura, Liliana Lopez, περιέγραψε τον θάνατό της ως ένα «ξαφνικό και σπαρακτικό γεγονός» που άφησε την οικογένειά της συντετριμμένη και να παλεύει να διαχειριστεί την απώλεια.

«Ήταν μια στοργική μητέρα και η απουσία της γίνεται βαθιά αισθητή από όλους όσοι τη γνώριζαν», ανέφερε.

Η Lopez πρόσθεσε ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσω της καμπάνιας θα διατεθούν απευθείας για τα έξοδα της κηδείας, για τη μεταφορά της σορού της στην οικογένειά της στη Γουατεμάλα, καθώς και για τη στήριξη της 1 έτους κόρης της, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αβέβαιο μέλλον χωρίς τη μητέρα της.

Η Maria Barrios Ventura

«Με όλη την οικογένειά της να ζει στη Γουατεμάλα, υπάρχει ελάχιστη τοπική υποστήριξη διαθέσιμη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες της κόρης της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», σημείωσε.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα για την κόρη της και οποιαδήποτε συνεισφορά — όσο μικρή κι αν είναι — θα σήμαινε τα πάντα για εμάς. Η στήριξή σας θα βοηθήσει ώστε η κόρη της να λάβει τη φροντίδα και τη σταθερότητα που χρειάζεται».

Διαβάστε επίσης