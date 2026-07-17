Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία

Η τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο, η οποία τον περασμένο Μάρτιο έγινε μία από τις νεότερες γυναίκες στην Ισπανία που έλαβε το πράσινο φως για ευθανασία, συγκλόνισε τη χώρα. Σήμερα, λίγους μήνες μετά τον θάνατό της, η υπόθεση παίρνει μια δραματική νέα τροπή. Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να ξεκινήσει έναν δικαστικό αγώνα για να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τους άνδρες που κατέστρεψαν τη ζωή της κόρης της, έχοντας πλέον στα χέρια της το προσωπικό ημερολόγιο της Νοέλια με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον ομαδικό βιασμό της.

Η Νοέλια έφυγε από τη ζωή μετά από μια διετή, επίπονη δικαστική μάχη για το δικαίωμά της στον αξιοπρεπή θάνατο. Ο πατέρας της, υποστηριζόμενος από τη συντηρητική οργάνωση «Χριστιανοί Δικηγόροι» (Abogados Cristianos) είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να μπλοκάρει νομικά το αίτημά της. Ωστόσο, η ίδια, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και υποφέροντας από αβάσταχτους σωματικούς και ψυχικούς πόνους, είχε δηλώσει δημόσια σε τηλεοπτική της συνέντευξη πως το μόνο που ζητούσε πλέον ήταν να «φύγει εν ειρήνη».

Η παράλυση της νεαρής κοπέλας ήταν το αποτέλεσμα μιας απεγνωσμένης απόπειρας να βάλει τέλος στη ζωή της το 2022, όταν πήδηξε από το παράθυρο πέμπτου ορόφου. Πίσω από αυτή την πράξη απόγνωσης κρυβόταν ένα διαρκές μαρτύριο κακοποίησης. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια πριν από τον θάνατό της, είχε πέσει θύμα βιασμού από τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, ο οποίος την εκμεταλλεύτηκε ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια υπνωτικών. Λίγο αργότερα, δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από δύο άνδρες σε νυχτερινό κέντρο, ενώ το τελειωτικό χτύπημα ήρθε τρεις ημέρες πριν από την απόπειρα αυτοκτονίας της στην πόλη Σαλού της Ταραγόνα, Εκεί ένας σερβιτόρος τη νάρκωσε και στη συνέχεια τρεις άνδρες την υπέβαλαν σε έναν εφιαλτικό ομαδικό βιασμό.

Η υπόσχεση της μητέρας

Το κλειδί για την αποκάλυψη της αλήθειας βρισκόταν στις σελίδες που η Νοέλια παρέδωσε στη μητέρα της την ημέρα του θανάτου της. Η Γιολάντα Ράμος, διαβάζοντας το ημερολόγιο της κόρης της, ένωσε τα κομμάτια ενός εφιαλτικού παζλ.. Συνειδητοποιώντας το μέγεθος της φρίκης που βίωσε το παιδί της, αποφάσισε να αναλάβει δράση, νιώθοντας πως αυτή ήταν η τελευταία, σιωπηρή επιθυμία της Νοέλια.

Με τη βοήθεια της νομικής οργάνωσης που πλέον στηρίζει τον δικό της αγώνα, η Γιολάντα κατέθεσε επίσημη αναφορά στην Εισαγγελία, ζητώντας τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Όπως ε'ιπε δεν μπορεί να μείνει άπραγη γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι που έσπρωξαν την κόρη της στον θάνατο κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Η υπόθεση αυτή, που ξεκίνησε ως μια έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια και τις προϋποθέσεις της ευθανασίας στην Ισπανία, μετατρέπεται πλέον σε μια κραυγή για δικαιοσύνη. Η ισπανική κοινωνία παρακολουθεί πλέον την προσπάθεια μιας μητέρας να δικαιώσει τη μνήμη της κόρης της. Η Νοέλια Καστίγιο Ράμος πέθανε στις 26 Μαρτίου, σε ηλικία 25 ετών, σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Σαντ Πέρε ντε Ρίμπες, κοντά στη Βαρκελώνη, έχοντας λάβει έγκριση για ευθανασία σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία.

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