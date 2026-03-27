Νοέλια Καστίγιο: Τo βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο πατέρας της για να σταματήσει την ευθανασία

Snapshot Η Νοέλια Καστίγιο υποβλήθηκε σε ευθανασία μετά από χρόνια σοβαρού χρόνιου πόνου και ψυχικής επιδείνωσης λόγω τραυματικών εμπειριών και παράλυσης από πτώση.

Ο πατέρας της προσπάθησε νομικά και με βίντεο να αποτρέψει την ευθανασία, παρουσιάζοντας την κόρη του ικανή να περπατάει και όχι σε κωματώδη κατάσταση, αλλά απέτυχε.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας επέτρεψε τη διαδικασία ευθανασίας βάσει του νόμου που θεσπίστηκε το 2021, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η μητέρα της Νοέλια υποστήριξε την απόφασή της παρά τις προσωπικές της αντιρρήσεις, δηλώνοντας πως θα είναι δίπλα της μέχρι το τέλος.

Η Νοέλια τόνισε το δικαίωμά της σε ένα ειρηνικό τέλος και την ανάγκη να σταματήσει ο πόνος της, παρά τις οικογενειακές διαφωνίες σχετικά με την ευθανασία.

Η 25χρονη Noέλια Καστίγιο υποβλήθηκε χθες σε ευθανασία στο νοσοκομείο Sant Camil στο Sant Pere de Ribes της Καταλονίας. Πριν από χρόνια, πήδηξε από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου, χάνοντας την κινητικότητά της από τη μέση και κάτω για μήνες. Είχε πέσει θύμα βιασμού δύο φορές, μία από τον πρώην φίλο της και μία δεύτερη φορά από τρία αγόρια το 2022, περιγράφοντας τη φρίκη αυτή ως ένα σημείο καμπής στη ζωή της.

Προσπάθησε να τερματίσει τη ζωή της υπό την επήρεια κοκαΐνης τον Οκτώβριο του 2022, αφού προηγουμένως είχε λάβει υπερβολική δόση φαρμάκων, σύμφωνα με νομικές αποφάσεις. Η πτώση την άφησε παραπληγική από τη μέση και κάτω, ενώ υπέφερε από σοβαρό, χρόνιο και αφόρητο πόνο, χωρίς πιθανότητα βελτίωσης, σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές. Οι γιατροί εργάστηκαν ακούραστα για να τη βοηθήσουν να περπατήσει ξανά, και το πέτυχαν χάρη και στις δικές της προσπάθειες. Ο πατέρας της που πρωτοστάτησε στις προσπάθειες να σταματήσει την ευθανασία της γιόρτασε αυτή τη μεγάλη νίκη και κατέγραψε μια σειρά από βίντεο που την ενθάρρυναν να περπατήσει και να ζήσει ξανά.

«Δράση!» άρχισε ο πατέρας της Nοέλια. «Προσοχή, ε, κοιτάξτε αυτή τη μηχανή. Περπατάμε στην Μπανταλόνα, είναι τόσο κουλ, έτοιμη να αρχίσει να τρέχει ... Κοιτάξτε με, έτσι δεν είναι, κοιτάξτε αυτή τη μηχανή», αφηγήθηκε ο πατέρας της. «Μόνο ένα λεπτό ηχογράφησης, εντάξει; Τέλος. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μην βιάζεσαι, χαλάρωσε. Κοίτα με, ο χρόνος τελειώνει. Στείλε μου ένα φιλί. Αντίο, όμορφη», της είπε.

Ο πατέρας της την βιντεοσκόπησε ξανά στο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά ανεβοκατέβαινε σκάλες με πατερίτσες: «Κοίταξέ με, πες μου γεια, γυρίζω... Δράση! [...] Κοίταξέ με λίγο αν θέλεις, γυρίζω. Γαμώτο, ανεβαίνεις τόσο γρήγορα, κοίταξε τον μπαμπά... Το να κατεβαίνεις είναι πιο δύσκολο, έτσι δεν είναι; »

Ο πατέρας της ήθελε να δείξει σε αυτά τα βίντεο πώς η κόρη του είχε ανακτήσει την ικανότητα να περπατάει και δεν βρισκόταν σε καμία περίπτωση σε κωματώδη κατάσταση. Δεν ήθελε τα δικαστήρια να εγκρίνουν την ευθανασία, αλλά ήταν μάταιο. Δεν ήθελε να δει την κόρη του να πεθαίνει, εκείνη όμως πήρε την απόφαση μετά από χρόνια χρόνιου σωματικού πόνου, συναισθηματικού τραύματος και επιδείνωσης της ψυχικής της υγείας

Η απόφασή της την έφερε σε σύγκρουση με την οικογένειά της. Ο πατέρας της, Χερόνιμο, κατέβαλε επανειλημμένες νομικές προσπάθειες για να αποτρέψει την ευθανασία. Τον Αύγουστο του 2024, καθυστέρησε με επιτυχία τη διαδικασία προσφεύγοντας στις ισπανικές αρχές με την υποστήριξη μιας συντηρητικής καθολικής νομικής ομάδας. Οι προσπάθειές του απέτυχαν. Τον Φεβρουάριο του 2026, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάνθηκε κατά της έφεσής του, δηλώνοντας ότι «δεν υπήρξε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων», επιτρέποντας στη διαδικασία να προχωρήσει βάσει του νόμου περί ευθανασίας της χώρας που θεσπίστηκε το 2021.

Η μητέρα της Noέλια, Γιολάντα Ράμος επέλεξε να στηρίξει την κόρη της παρά τις προσωπικές της πεποιθήσεις. «Αν δεν θέλει να ζήσει, δεν αντέχω άλλο», δήλωσε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. «Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας, φυσικά και δεν είμαι υπέρ, αλλά θα είμαι πάντα δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή, αρκεί να μου το επιτρέψει», πρόσθεσε.

Στις τελευταίες δημόσιες δηλώσεις της, η 25χρονη κοπέλα αναγνώρισε το συναισθηματικό κόστος που είχε η απόφασή της στην οικογένειά της. Παρά την αντίθεσή τους, παρέμεινε ακλόνητη, τονίζοντας το δικαίωμά της σε ένα ήρεμο τέλος μετά από παρατεταμένη ταλαιπωρία. «Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Όμως θέλω απλώς να φύγω εν ειρήνη τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Και η ευτυχία ενός πατέρα, ή μιας μητέρας, ή μιας αδερφής δεν χρειάζεται να προηγείται της ευτυχίας ή της λύπης μιας κόρης στη ζωή μιας κόρης», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης