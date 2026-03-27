Σε ποιες χώρες είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ποιες χώρες επιτρέπουν την υποβοηθούμενη αυτοκτονία και ποιες την ευθανασία - Ποια η διαφορά

Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία και η ευθανασία διαφέρουν νομικά και πρακτικά, με τον γιατρό να παίζει διαφορετικό ρόλο στην τελική πράξη.
  • Στην Ευρώπη, χώρες όπως η Ελβετία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία έχουν νομιμοποιήσει μορφές ιατρικά υποβοηθούμενου θανάτου υπό αυστηρούς όρους.
  • Στις ΗΠΑ, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται μόνο σε ορισμένες πολιτείες και για ασθενείς με ανίατη ασθένεια και περιορισμένο προσδόκιμο ζωής.
  • Στην Ελλάδα η υποβοηθούμενη αυτοκτονία και η ευθανασία είναι παράνομες, επιτρέποντας μόνο παθητική ευθανασία υπό προϋποθέσεις.
  • Οι περισσότερες χώρες θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις, όπως σοβαρή ασθένεια, πλήρη διανοητική ικανότητα και επαναλαμβανόμενο εθελοντικό αίτημα, για την εφαρμογή των διαδικασιών υποβοηθούμενου θανάτου.
Η υπόθεση της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο στην Ισπανία, που έδωσε δικαστική μάχη για να της επιτραπεί να τερματίσει τη ζωή της και τελικά προχώρησε σε ευθανασία χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου, αναζωπύρωσε μια από τις πιο δύσκολες συζητήσεις της σύγχρονης εποχής: ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για το τέλος της ζωής και υπό ποιες προϋποθέσεις. Σε ένα διεθνές τοπίο που μεταβάλλεται, όλο και περισσότερες χώρες θεσμοθετούν μορφές «ιατρικά υποβοηθούμενου θανάτου», αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις και αυστηρά όρια.

Στον δημόσιο διάλογο συχνά οι έννοεις «υποβοηθούμενη αυτοκτονία» και «ευθανασία» συγχέονται, ωστόσο νομικά και πρακτικά διαφέρουν ουσιωδώς.

Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία αφορά περιπτώσεις όπου ο γιατρός παρέχει στον ασθενή τα μέσα -συνήθως φαρμακευτική αγωγή- αλλά ο ίδιος ο ασθενής προχωρά στην τελική πράξη. Αντίθετα, στην ευθανασία, ο γιατρός είναι εκείνος που χορηγεί τη θανατηφόρα ουσία, κατόπιν ρητού και επαναλαμβανόμενου αιτήματος του ασθενούς.

Η διάκριση αυτή δεν είναι απλώς θεωρητική: σε αρκετές χώρες επιτρέπεται μόνο η μία από τις δύο πρακτικές, ενώ σε άλλες συνυπάρχουν υπό κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ο βαθμός της ιατρικής παρέμβασης στην τελική πράξη.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Η Ευρώπη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποικιλία νομικών προσεγγίσεων. Η Ελβετία αποτελεί μια ιδιότυπη περίπτωση: η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχει «ιδιοτελές κίνητρο». Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία οργανισμών που υποστηρίζουν ασθενείς, ακόμη και από το εξωτερικό, καθιστώντας τη χώρα σημείο αναφοράς για το λεγόμενο «τουρισμό θανάτου».

Στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, η νομοθεσία είναι πιο σαφής και επιτρέπει τόσο την υποβοηθούμενη αυτοκτονία όσο και την ευθανασία. Η Ολλανδία υπήρξε πρωτοπόρος ήδη από το 2002, ενώ το Βέλγιο έχει επεκτείνει το πλαίσιο ακόμη και σε ανηλίκους υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Η Ισπανία, όπου εκτυλίχθηκε και η πρόσφατη υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη, νομιμοποίησε το 2021 τη διαδικασία της «ιατρικά υποβοηθούμενης θανάτωσης». Το σύστημα επιτρέπει τόσο την αυτοχορήγηση φαρμάκου όσο και την ευθανασία, μετά από αυστηρό έλεγχο και έγκριση. Από την άλλη, στην Πορτογαλία υπάρχει σχετική νομοθεσία, αλλά με καθυστερήσεις στην εφαρμογή.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, το νομικό καθεστώς παραμένει πιο ασαφές: η υποβοήθηση δεν τιμωρείται υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν υπάρχει πλήρως ανεπτυγμένο και ενιαίο σύστημα εφαρμογής.

Νομιμοποίηση με αυστηρά φίλτρα στην Αμερική

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η τάση είναι επίσης προς τη σταδιακή νομιμοποίηση, αλλά με έμφαση στον περιορισμό των δικαιούχων.

Στον Καναδά, το πρόγραμμα MAID (Medical Assistance in Dying) επιτρέπει τόσο την υποβοηθούμενη αυτοκτονία όσο και την ευθανασία, σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά και ψυχολογικά κριτήρια. Το πλαίσιο έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Η Κολομβία ήταν από τις πρώτες χώρες της Λατινικής Αμερικής που νομιμοποίησαν την πρακτική μέσω δικαστικών αποφάσεων, δημιουργώντας σταδιακά ένα πιο σαφές σύστημα εφαρμογής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νομοθεσία διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Πολιτείες όπως το Όρεγκον, η Καλιφόρνια και η Ουάσινγκτον επιτρέπουν την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά μόνο για ασθενείς με ανίατη ασθένεια και περιορισμένο προσδόκιμο ζωής, συνήθως έως έξι μήνες. Η διαδικασία περιλαμβάνει πολλαπλές ιατρικές γνωματεύσεις και αυστηρούς ελέγχους.

Νομιμοποίηση μέσω κοινωνικής συναίνεσης στην Ωκεανία

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών όπου η νομιμοποίηση προχώρησε με ισχυρή κοινωνική και πολιτική συναίνεση.

Στην Αυστραλία, σχεδόν όλες οι πολιτείες έχουν υιοθετήσει νόμους για την «εθελοντική υποβοηθούμενη θανάτωση», με αυστηρά κριτήρια και διαδικασίες.

Η Νέα Ζηλανδία, από την πλευρά της, ενέκρινε τη σχετική νομοθεσία μέσω δημοψηφίσματος το 2020, με την εφαρμογή να ξεκινά το 2021.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία και η ευθανασία παραμένουν παράνομες και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή ή η παροχή βοήθειας σε αυτοκτονία μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις, ακόμη και αν γίνεται κατόπιν αιτήματος του ασθενούς.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο δίνει έμφαση στην προστασία της ζωής ως υπέρτατου αγαθού, ενώ η ιατρική δεοντολογία απαγορεύει ρητά την πρόκληση θανάτου. Ωστόσο, επιτρέπεται η παθητική ευθανασία υπό προϋποθέσεις, όπως η διακοπή ή μη έναρξη θεραπείας, με τη συναίνεση του ασθενούς. Το ζήτημα παραμένει εκτός δημόσιας πολιτικής ατζέντας, με περιορισμένο θεσμικό διάλογο.

Αυστηρές προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας

Παρά τις διαφοροποιήσεις, τα περισσότερα νομικά συστήματα συγκλίνουν σε ένα σύνολο βασικών προϋποθέσεων:

  • Ο ασθενής πρέπει να πάσχει από σοβαρή, ανίατη ή μη αναστρέψιμη ασθένεια
  • Να βιώνει έντονο και διαρκή πόνο ή σημαντική απώλεια ποιότητας ζωής
  • Να διαθέτει πλήρη διανοητική ικανότητα
  • Να υποβάλει επαναλαμβανόμενο και εθελοντικό αίτημα
  • Να υπάρχει έγκριση από περισσότερους του ενός γιατρούς

Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται και περίοδος αναμονής, καθώς και η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης ανά πάσα στιγμή.

Μια συζήτηση που επεκτείνεται

Παρά την αυξανόμενη νομιμοποίηση, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία εξακολουθεί να διχάζει έντονα κοινωνίες, κυβερνήσεις και επιστημονικές κοινότητες.

Οι υποστηρικτές τονίζουν το δικαίωμα στην αυτονομία και την αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής. Οι επικριτές, αντίθετα, εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές πιέσεις σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρίες, αλλά και για τον ρόλο της ιατρικής ως θεματοφύλακα της ζωής.

Η υπόθεση της Ισπανίας κατέδειξε ότι ακόμη και σε χώρες με σαφές νομικό πλαίσιο, κάθε περίπτωση μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνικό και ηθικό ορόσημο.

Σήμερα, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία παραμένει παράνομη στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Ωστόσο, η διεθνής τάση δείχνει σταδιακή μετατόπιση προς τη ρύθμιση και τη νομιμοποίηση, έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

