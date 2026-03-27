Ευθανασία: Να ανοίξει η συζήτηση στην Ελλάδα - Μπορεί να γίνονται και εδώ παράνομα, λέει δικηγόρος

Snapshot Στην Ελλάδα η ευθανασία και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι παράνομες και διώκονται ποινικά οι γιατροί που τις εφαρμόζουν.

Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος ζητά να ανοίξει η συζήτηση για αλλαγή της νομοθεσίας και την επιλογή ενός αξιοπρεπούς θανάτου με ιατρική βοήθεια.

Προτείνεται η θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων και διαχωρισμός των σοβαρών σωματικών ασθενειών από τις ψυχικές για την εφαρμογή ευθανασίας.

Υπάρχει πιθανότητα να γίνονται παράνομες ευθανασίες στην Ελλάδα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για όσους τις επιλέγουν.

Η απουσία νομοθετικού πλαισίου οδηγεί ανθρώπους σε πιο βίαιες και επικίνδυνες λύσεις, ενώ η αυτοκτονία ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από την ευθανασία.

Χθες, Πέμπτη 27 Μαρτίου, μία 25χρονη κοπέλα στην Ισπανία, η Νοέλια Καστίγιο άφησε την τελευταία της πνοή, αφού αποφάσισε να υποβληθεί σε ευθανασία. Σήμερα, η συζήτηση για την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία έχει επανέλθει εκ νέου στο προσκήνιο, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που συχνά διχάζει την κοινή γνώμη.

Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων έγκειται στον ρόλο του γιατρού κατά τη διαδικασία. Ενώ στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία ο γιατρός παρέχει στον ασθενή τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται και ο ασθενής είναι αυτός που προχωρά στην τελική πράξη, στην ευθανασία ο γιατρός είναι εκείνος που χορηγεί τη θανατηφόρα ουσία, κατόπιν ρητού και επαναλαμβανόμενου αιτήματος του ασθενούς.

Στην Ελλάδα, πάντως, κανένας από τους δύο τρόπους δεν είναι νόμιμος, με την υποβοηθούμενη αυτοκτονία να επιφέρει ποινικές διώξεις στον γιατρό που χορηγεί τη φαρμακευτική ουσία, ενώ στην περίπτωση της ευθανασίας, ο γιατρός διώκεται για ανθρωποκτονία.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν έναν αξιοπρεπή θάνατο»

Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, που ασχολείται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαφάνειας, πνευματικής ιδιοκτησίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, μιλώντας στο Newsbomb.gr, τόνισε ότι είναι ανάγκη να «ανοίξει και στην Ελλάδα η συζήτηση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν και θέλουν έναν αξιοπρεπή θάνατο».

Για τον κ. Σωτηρόπουλο πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για αλλαγή της νομοθεσίας, καθώς όπως υπογραμμίζει υπάρχει το «αίτημα από ανθρώπους να μπορούν να οργανώσουν ολόκληρη τη ζωή τους», να μην έχουν έναν επώδυνο θάνατο και να επιλέξουν οι ίδιοι πότε θα πεθάνουν με ιατρική βοήθεια.

«Όλα αναθεωρούνται»

Επισημαίνει την αντίφαση που υπάρχει, κυρίως στην ιατρική κοινότητα, καθώς όπως λέει, οι γιατροί έχουν ορκιστεί για την υποστήριξη της ζωής, κάτι που προβλέπεται και από τη νομοθεσία, ωστόσο, όπως σημειώνει ο δικηγόρο «όλα αναθεωρούνται» και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους που θέλουν «έναν αξιοπρεπή θάνατο».

Οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι αυστηρές και να διαχωρίζονται οι ασθένειες που εκδηλώνονται με σοβαρά σωματικά συμπτώματα από τις ψυχικές ασθένειες, ενώ όπως τονίζει ο κ. Σωτηρόπουλος θα χρειαστεί «σοβαρή νομοθετική εργασία», καθώς και «προεργασία σε ιατρικό επίπεδο». Ωστόσο υπογραμμίζει ότι το γεγονός πως στην Ελλάδα απαγορεύεται δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνονται ευθανασίες παράνομα, κάτι που μπορεί να ενέχει και αρκετούς κινδύνους για όσους την επιλέγουν, σε αντίθεση με το αν γίνονταν νομίμως και σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Όπως και με τις περιπτώσεις παράνομης ευθανασίας, η απουσία νομοθετικού πλαισίου δεν σημαίνει πως άνθρωποι που αναζητούν έναν αξιοπρεπή θάνατο, δεν θα βρουν τον τρόπο. Ωστόσο, συχνά, στρέφονται σε λύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πιο βίαιες και, τελικά, πιο επιζήμιες για τους ίδιους.

Σύμφωνα με παλαιότερη ανάρτηση της «Κλίμακα», ενός κοινωνικού φορέα που δραστηριοποιείται στη λειτουργία Μονάδων και στην υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αποκλεισμένων ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αυτοκτονία σε σύγκριση με την ευθανασία ενέχει περισσότερους κινδύνους, ενώ σύμφωνα με έρευνες, συχνά ενδέχεται και να μην επιφέρει τον θάνατο στον αυτόχειρα, αλλά να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, όπως για παράδειγμα τετραπληγία.

