Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

Η 25χρονη έμεινε τετραπληγική μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε καθώς υπέφερε μετά τον ομαδικό βιασμό της το 2022

Δημήτρης Δρίζος

  • Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο, τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας λόγω ομαδικού βιασμού, πέθανε με ευθανασία στη Βαρκελώνη μετά από μακρόχρονη δικαστική διαμάχη.
  • Η καταλανική κυβέρνηση είχε εγκρίνει το αίτημά της για ευθανασία το 2024, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε λόγω νομικών προσφυγών από τον πατέρα της και την οργάνωση Christian Lawyers, οι οποίες απορρίφθηκαν από όλα τα δικαστικά επίπεδα.
  • Η Νοέλια εξέφρασε τον επίπονο πόνο και την επιθυμία της να τερματίσει τη ζωή της με αξιοπρέπεια, παρά την αντίθεση της οικογένειάς της στην ευθανασία.
  • Η υπόθεση ανέδειξε νομικά και ηθικά ζητήματα σχετικά με την ευθανασία στην Ισπανία, με την οργάνωση Christian Lawyers να ζητά νομοθετικές αλλαγές για την προστασία των ευάλωτων πολιτών.
  • Παρά τον θάνατό της, οι νομικές διαδικασίες σχετικά με την υπόθεση συνεχίζονται και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναμένεται να αποφανθεί για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων.
Η Νοέλια Καστίγιο από τη Βαρκελώνη υποβλήθηκε σε ευθανασία στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Sant Pere de Ribes, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης που διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο και μισό. Η διαδικασία είχε μπλοκαριστεί από τον πατέρα της, ο οποίος προσπαθούσε να αποτρέψει την ευθανασία, ενώ η ίδια η Νοέλια επιθυμούσε να τερματίσει τον επίπονο αγώνα της.

Η καταλανική κυβέρνηση είχε εγκρίνει το αίτημα της Νοέλιας για ευθανασία τον Ιούλιο του 2024, όμως η εκτέλεση της απόφασης καθυστέρησε λόγω των νομικών προσφυγών που κατέθεσε ο πατέρας της, με τη στήριξη της υπερσυντηρητικής Καθολικής οργάνωσης Christian Lawyers. Οι προσφυγές αυτές απορρίφθηκαν από όλα τα επίπεδα του ισπανικού δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του Συνταγματικού και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε την τελευταία προσπάθεια αναστολής της διαδικασίας.

Η οργάνωση Christian Lawyers, που εκπροσωπούσε τον πατέρα της, επιβεβαίωσε τον θάνατο της Νοέλιας και εξέφρασε τη λύπη της για την υπόθεση, επισημαίνοντας τα κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία για την ευθανασία στην Ισπανία. Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν την ανάγκη για επείγουσες νομοθετικές αλλαγές ώστε να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι πολίτες και ευχαρίστησαν όσους στήριξαν την οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Παρά την αντίθεσή τους στην ευθανασία, οι γονείς της Νοέλιας βρέθηκαν συντετριμμένοι μετά από χρόνια προσπαθειών για την αποκατάστασή της.

Σε συνέντευξή της, η Νοέλια περιέγραφε τον αβάσταχτο πόνο που βίωνε και την επιθυμία της να «φύγει» με αξιοπρέπεια. Αν και η οικογένειά της δεν υποστήριζε την ευθανασία, εκείνη δήλωνε πως η καθημερινή της ζωή είχε γεμίσει από πόνο, αϋπνία και απώλεια διάθεσης για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Η τραγική ιστορία της Νοέλια

Η Καστίγιο, η οποία είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο από το 2022, έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της και τον πόνο που, όπως λέει, την οδήγησε σε αυτήν. «Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Αλλά τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια;» είπε. «Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: δεν θέλω να βγαίνω έξω, δεν θέλω να τρώω. Ο ύπνος μου είναι πολύ δύσκολος και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια. Η ευτυχία ενός πατέρα, μιας μητέρας ή μιας αδελφής», είπε, αναφερόμενη στα μέλη της οικογένειάς της, «δεν μπορεί να είναι πιο σημαντική από τη ζωή μιας κόρης».

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην ισπανική εκπομπή Y Ahora Sonsoles του Antena 3, περιέγραψε πώς...θέλει να περάσει τις τελευταίες της στιγμές. «Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε. Έχει καλέσει την οικογένειά της για να τους αποχαιρετήσει εκ των προτέρων, αλλά είπε ότι θέλει να είναι μόνη όταν της γίνει η θανατηφόρα ένεση. Η Καστίγιο πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας σε ίδρυμα λόγω του εθισμού και των προβλημάτων ψυχικής υγείας των γονιών της και έχει δηλώσει ότι ένας ομαδικός βιασμός το 2022 ήταν το σημείο μηδέν στην ήδη δύσκολη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κακοποιήθηκε από έναν από τους πρώην φίλους της και τρεις άλλους άνδρες λίγες μέρες πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. «Δεν το κατήγγειλα επειδή είχαν περάσει μέρες πριν επιχειρήσω να αυτοκτονήσω», είπε για την επίθεση. Στις 4 Οκτωβρίου του 2022, αφού έκανε χρήση κοκαΐνης, πήδηξε από τον πέμπτο όροφο ενός κτηρίου, και έμεινε τετραπληγική. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί από τη μέση και κάτω ενώ έκτοτε πονάει διαρκώς και έχει ακράτεια ούρων, σύμφωνα με την El Mundo. «Ο πατέρας μου με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια» είπε.

Ο πατέρας της προσπάθησε να εμποδίσει δικαστικά την ευθανασία της, αλλά εκείνη τον κατηγόρησε ότι δεν σεβάστηκε τις επιθυμίες της. «Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ», είπε στην τελευταία της συνέντευξη. «Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία ή την ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Λέει ότι για αυτόν είμαι ήδη νεκρή».

«Καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατάει στο νοσοκομείο;» πρόσθεσε. Πριν από την απόπειρα αυτοκτονίας της το 2022, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε ήδη επιχειρήσει να αυτοκτονήσει μέσω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών και αυτοτραυματισμού, αναφέρει η El Mundo.

Η Ισπανία είναι μία από τις λίγες χώρες που νομιμοποιούν την ευθανασία μετά από νόμο του 2021 που συνοδεύεται από αυστηρές απαιτήσεις. Ορίζει ότι οποιοσδήποτε έχει σώας τας φρένας και πάσχει από «σοβαρή και ανίατη ασθένεια» ή από «χρόνια και εξουθενωτική» πάθηση μπορεί να ζητήσει βοήθεια για να πεθάνει. Ο πατέρας είχε δηλώσει ότι η κόρη του έπασχε από ψυχικές διαταραχές που «θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά της να παίρνει μια ελεύθερη και συνειδητή απόφαση» όπως απαιτείται από το νόμο. Είπε επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε αλλάξει γνώμη και ότι η ασθένειά της δεν συνεπαγόταν «αφόρητη σωματική ή ψυχολογική ταλαιπωρία».

Παρά την έντονη νομική διαμάχη, η ίδια η Καστίγιο επικοινώνησε με το δίκτυο Antena 3 αφού έμαθε την ημερομηνία της ευθανασίας της για να αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα. «Τα κατάφερα επιτέλους. Ελπίζω επιτέλους να ηρεμήσω, γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει», είπε.

Η μητέρα της, η οποία εμφανίστηκε επίσης στη συνέντευξη, είπε ότι εύχεται να είχε ένα «μαγικό ραβδί» για να αλλάξει γνώμη η κόρη της. Παρόλο που η ευθανασία έχει πλέον προγραμματιστεί να προχωρήσει, οι νομικές ενέργειες γύρω από την υπόθεση θα συνεχιστούν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναμένεται επίσης να αποφανθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία σχετικά με το εάν υπήρξε παραβίαση δικαιωμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρύτερα νομικά ζητήματα που εγείρει η υπόθεση της Καστίγιο θα παραμείνουν άλυτα ακόμη και μετά τον θάνατό της.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλυτες δολοφονίες στην «Οδό των Εραστών» πριν από 36 χρόνια εξιχνιάστηκαν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο παλιός τηλεφωνικός θάλαμος που αντί για κέρματα «δέχεται» βιβλία

21:59ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει επιθετικά drones στο Ιράν

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος σε οδηγό που ήταν μεθυσμένος για δεύτερη φορά

21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου, άγγιξε τα $108 το Μπρεντ

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Θα ήταν μεγάλο λάθος η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ, λέει ο Αμερικανός πρέσβης

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο τραγουδιστής Μπαλέντρα Σαχ ορκίστηκε βουλευτής ραπάροντας

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Συνελήφθησαν δύο 26χρονοι για διακίνηση κροτίδων

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία λύγισε τη Ρουμανία κι είναι ένα βήμα μακριά από την τελική φάση

21:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» νέες καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο ΑΙ δείχνει πυραυλική επίθεση στο... Άγαλμα της Ελευθερίας

20:47WHAT THE FACT

Απόκοσμο σκηνικό στο Τελ Αβίβ: «Κακός Οιωνός» τα χιλιάδες κοράκια στον ουρανό, χαμός στο διαδίκτυο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από την Αδριατική κυκλώνει την Ελλάδα - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 21 μεταναστών νότια της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένα βήμα πριν την «κόλαση» ο Περσικός - Φρουροί εναντίον Πεζοναυτών - Αύριο εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ - Σε θέσεις μάχης 1.000.000 Ιρανοί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στη Ζάκυνθο με την παιδίατρο που ήταν εκτός βάρδιας - 12 νέες καταγγελίες

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία σε ηλικιωμένη στο Κερατσίνι - Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ