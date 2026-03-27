Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την καλύτερή της φίλη έξω από την κλινική ευθανασίας

Η 25χρονη Noέλια Καστίγιο θύμα ομαδικού βιασμού, πέθανε με ευθανασία μετά από έναν σπαρακτικό αποχαιρετισμό από τη μητέρα και την καλύτερη της φίλη

  • Η 25χρονη Noέλια Καστίγιο, θύμα ομαδικού βιασμού και τετραπληγική, πέθανε με ευθανασία σε νοσοκομείο κοντά στη Βαρκελώνη μετά από τρεις ενέσεις που προκάλεσαν καρδιακή ανακοπή.
  • Η Noέλια ζήτησε να περάσει επιπλέον χρόνο με την οικογένειά της πριν από τη διαδικασία, αλλά ο πατέρας της και υπερσυντηρητικές ομάδες προσπάθησαν νομικά να αποτρέψουν την ευθανασία της.
  • Η καλύτερή της φίλη, Κάρλα Ροντρίγκεζ, δεν κατάφερε να την αποχαιρετήσει καθώς την εμπόδισε η ασφάλεια του νοσοκομείου, παρά την προσπάθειά της να την πείσει να αλλάξει γνώμη.
  • Η Ισπανία νομιμοποίησε την ευθανασία το 2021 για ασθενείς με χρόνια ή εξουθενωτικά νοσήματα, και η Noέλια αγωνιζόταν χρόνια για να αποκτήσει το δικαίωμα να πεθάνει με ευθανασία.
  • Η μητέρα της Noέλια δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ της ευθανασίας, αλλά στήριξε την κόρη της μέχρι το τέλος, ενώ η ίδια η Noέλια εξέφρασε την επιθυμία της να «φύγει εν ειρήνη» και να σταματήσει να υποφέρει.
Η 25χρονη τετραπληγική Ισπανίδα Noέλια Καστίγιο Ράμος, θύμα ομαδικού βιασμού, πέθανε με ευθανασία μετά από έναν σπαρακτικό αποχαιρετισμό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις εντός και εκτός της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες απεβίωσε περίπου 20 λεπτά αφότου έλαβε τρεις ενέσεις σε νοσοκομείο κοντά στη Βαρκελώνη.

Τα δύο πρώτα τσιμπήματα προκάλεσαν βαθιά καταστολή και το τρίτο πιο ισχυρό της προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Η μητέρα της Noέλια, Γιολάντα Ράμος, πέρασε την τελευταία νύχτα μαζί της στο νοσοκομείο Sant Camil πριν από το τέλος της, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 μ.μ. τοπική ώρα και είχε σχεδιαστεί για να «εξασφαλίσει έναν θάνατο χωρίς πόνο».

Ο πατέρας της, Χερόνιμο Καστίγιο, ήταν μεταξύ άλλων συγγενών, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών της και της γιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της, που έφτασαν στο νοσοκομείο για να περάσουν χρόνο μαζί της. Πριν από την ευθανασία της, η 25χρονη λέγεται ότι ζήτησε από την οικογένειά της να περάσει επιπλέον χρόνο μαζί της πριν μείνει μόνη με έναν γιατρό που της έκανε τις τρεις ενέσεις.

Ωστόσο, φέρεται να έμειναν μαζί της για τουλάχιστον μισή ώρα επιπλέον. Η διαδικασία πιστεύεται ότι ξεκίνησε περίπου στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα. Ο πατέρας της διεξήγαγε μια μακρά νομική μάχη για να προσπαθήσει να πείσει τους δικαστές να μπλοκάρουν το αίτημα ευθανασίας της κόρης του, με την υποστήριξη μιας υπερσυντηρητικής ομάδας με έδρα το Βαγιαδολίδ, που ονομάζεται Χριστιανοί Δικηγόροι.

Αλλά η Νοέλια, η οποία μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να τερματίσει τον ψυχικό και σωματικό πόνο που αναγκαζόταν να υπομένει εδώ και χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε ισπανική τηλεόραση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είπε ότι ήθελε «να φύγει εν ειρήνη».

Ήταν μόνη στο δωμάτιο όταν πέθανε κατόπιν αιτήματός της, εκτός από τον γιατρό που της έκανε τις ενέσεις. Σε μια συνέντευξη την Τρίτη στον εθνικό ισπανικό σταθμό Antena 3, η Noέλια παραδέχτηκε: «Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν με στηρίζει, αλλά η ευτυχία ενός πατέρα δεν χρειάζεται να είναι πάνω από αυτήν μιας κόρης ή πάνω από τη ζωή μιας κόρης». «Θέλω απλώς να φύγω εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω.»

Αποκαλύπτοντας πώς ήθελε να φύγει από αυτόν τον κόσμο, πρόσθεσε: «Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα βάλω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα μακιγιαριστώ.»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ισπανικό νοσοκομείο όπου έλαβε τέλος η ζωή της, σε μια ύστατη προσπάθεια να της αλλάξουν γνώμη. Η μητέρα της, Γιολάντα, είχε πει νωρίτερα: «Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας, φυσικά και δεν είμαι υπέρ, αλλά θα είμαι πάντα δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή, αρκεί να μου το επιτρέψει».

Οι σπαραγμός από την καλύτερή της φίλη και η χειρόγραφη επιστολή

Η καλύτερή της φίλη έκλαψε έξω από το νοσοκομείο, αφού της στερήθηκε μια τελευταία ευκαιρία να σταματήσει την ευθανασία της. Η Κάρλα Ροντρίγκεζ έφτασε μόλις μία ώρα πριν από τις τελευταίες στιγμές της Νοέλια Καστίγιο, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αλλάξει γνώμη.

Αλλά την εμπόδισε η ασφάλεια και δεν κατάφερε ποτέ να δει τη φίλη της ή να την αποχαιρετήσει, σύμφωνα με το Okdiario .Η απελπισμένη γυναίκα εθεάθη να κλαίει με λυγμούς στην είσοδο του ισπανικού νοσοκομείου καθώς οι αστυνομικοί αρνούνταν να την αφήσουν να περάσει.

Η Κάρλα είπε στους δημοσιογράφους απ' έξω: «Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη». Είχε σπεύσει εκεί αφού έμαθε για την απόφαση της Noέλια από τις ειδήσεις, αποφασισμένη να την σταματήσει πάση θυσία, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης. «Η Νοέλια έχει περάσει τόσα πολλά – τόσα πολλά», πρόσθεσε.

Οι δύο κοπέλες μεγάλωσαν μαζί και πήγαιναν σχολείο στη Santa Eulalia προτού χάσουν την επαφή «όταν η Noέλια μεταφέρθηκε σε διαφορετική μονάδα φροντίδας», είπε ο φίλος. Σε μια τελευταία πράξη αγάπης, η Κάρλα είπε ότι άφησε μια χειρόγραφη επιστολή στη μητέρα της Νοέλια, λέγοντας ότι ήταν έξω και έτοιμη να πάρει τη φίλη της σπίτι.

Η 25χρονη κοπέλα έίχε πηδήξει από το παράθυρο του πέμπτου ορόφου αφού έπεσε θύμα βιασμού από τρεις άνδρες ενώ βρισκόταν σε κρατική μονάδα φροντίδας. Από τότε, ζούσε σε διαρκή πόνο. «Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να βγαίνω έξω, να τρώω. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια.»

Η Ισπανία νομιμοποίησε την ευθανασία το 2021 για άτομα που πάσχουν από «χρόνιες ή εξουθενωτικές» παθήσεις. Η Νοέλια πάλευε για χρόνια για να της επιτραπεί να πεθάνει με ευθανασία, έχοντας μάλιστα συγκρουστεί με τον ίδιο της τον πατέρα στο δικαστήριο. Στο τελευταίο της μήνυμα, είπε στην κόρη της: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Αν αποφασίσεις να προχωρήσεις, θα είμαι εκεί για σένα, αλλά αν αλλάξεις γνώμη, θα είμαι εκεί και για τις καλές στιγμές».

