Γαλλία: Ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του 2027, καθιστώντας την Γαλλία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκλείει τους νέους από τις πλατφόρμες

Γαλλία: Ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027.
  • Ο νέος νόμος απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για όλους τους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και απαγορεύει τη δημιουργία νέων λογαριασμών από ανηλίκους από τον Σεπτέμβριο.
  • Η εφαρμογή θα στηριχθεί σε ψηφιακά εργαλεία ταυτοποίησης που θα ενσωματώσουν οι πλατφόρμες, παρά τις ανησυχίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την πιθανή παράκαμψη των μέτρων.
  • Η Αυστραλία, πρώτη χώρα που επέβαλε παρόμοια απαγόρευση, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή, με πολλούς ανηλίκους να συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν παρόμοια μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων.
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Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια πρωτοποριακή νομοθεσία, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγορεύει σταδιακά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι όλοι στη Γαλλία θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία τους για να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρχεται σε μια στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ αναπτύσσουν τα δικά τους όρια, απαντώντας στις ανησυχίες για την ψυχική υγεία των παιδιών.

Η απόφαση αυτή, την οποία χαιρέτισε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ως κομβικό σταθμό για την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων, ορίζει ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο δεν θα επιτρέπεται η δημιουργία νέων λογαριασμών από ανηλίκους, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2027 το μέτρο θα επεκταθεί καθολικά, απαιτώντας υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για όλους τους χρήστες στη χώρα.

Η εφαρμογή του νόμου θα βασιστεί σε εγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία ταυτοποίησης που θα κληθούν να ενσωματώσουν οι τεχνολογικές πλατφόρμες. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους κινδύνους παράκαμψης των μέτρων.

Ειδικοί επισημαίνουν τα διδάγματα από την αντίστοιχη απαγόρευση στην Αυστραλία, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιοι περιορισμοί εγκυμονούν τον κίνδυνο μετατόπισης των εφήβων σε ανεξέλεγκτους διαδικτυακούς χώρους. Πολλοί ειναι εκείνοι που εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την αποτελεσματικότητα των εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, τους κινδύνους που ενέχει η παράκαμψή τους από νέους και το πόσο γρήγορα σχεδιάστηκε και τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση.

Η Γαλλίδα υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Αν Λε Ενάνφ υπερασπίστηκε την ταχύτητα εφαρμογής του νόμου πριν από την ψηφοφορία, «επειδή υπάρχουν ήδη εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας»

Η Γαλλία είναι η δεύτερη χώρα που εισάγει απαγόρευση, μετά την Αυστραλία. Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία απαγόρευσε την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Δεκέμβριο, θεωρείται οτι πολλοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Ασφάλειας της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι 7 στα 10 παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών που είχαν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την απαγόρευση εξακολουθούσαν να έχουν «κάποια πρόσβαση».

Δεδομένου αυτού, η καθηγήτρια Σπουδών Διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο Curtin της Δυτικής Αυστραλίας, Tama Leaver, δήλωσε στο BBC ότι η απαγόρευση «απέτυχε» στους τεχνικούς της στόχους. Αλλά όπως λέει, έχει δείξει με επιτυχία ότι μια απαγόρευση «μπορεί να γίνει», αν και το χαρακτηρίζει ως «ένα είδος πειράματος».

Η νομοθεσία που περιορίζει την πρόσβαση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.Τον Ιούνιο, ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι οι νέοι κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα απαγορευτούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ιανουάριο του 2027. Ανακοινώθηκε επίσης προαιρετική απαγόρευση κυκλοφορίας τα μεσάνυχτα για εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Μάιο, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε μια « καθυστέρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης » για τα παιδιά στην Ευρώπη και δήλωσε ότι νέα νομοθεσία θα μπορούσε να προταθεί σε λίγους μήνες.

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