Πόρισμα-«φωτιά» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Πολεοδομία Ρόδου – Στον εισαγγελέα η έκθεση

Snapshot Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατέγραψε σοβαρές παραβιάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και διοικητικές ελλείψεις στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου.

Στο 79% των υποθέσεων δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, ενώ πολλές αιτήσεις παρέμεναν αδικαιολόγητα εκκρεμείς.

Εντοπίστηκαν ελλιπείς φάκελοι, παρατυπίες στα δικαιολογητικά και αλλοιώσεις σε στοιχεία οικοδομικών αδειών, καθώς και σοβαρές αδυναμίες στη φύλαξη του φυσικού αρχείου της υπηρεσίας.

Υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση υποθέσεων αυθαίρετης δόμησης, με πολλές εκκρεμότητες και μη βεβαίωση προβλεπόμενων προστίμων.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, τον δήμαρχο Ρόδου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για περαιτέρω αξιολόγηση και ενέργειες. Snapshot powered by AI

Σοβαρές δυσλειτουργίες, παραβιάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και εκτεταμένες διοικητικές παραλείψεις στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Ρόδου καταγράφει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η έκθεση των 181 σελίδων αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνου ελέγχου που διενεργήθηκε για τη λειτουργία της Πολεοδομίας Ρόδου κατά το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ο έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και εξέτασε 3 μεγάλες κατηγορίες υποθέσεων: τις αιτήσεις για προέγκριση οικοδομικών αδειών και για βεβαίωση όρων δόμησης, τις καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές και τις αιτήσεις για ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με την Αρχή, χρήζουν περαιτέρω ποινικής, πειθαρχικής και διοικητικής αξιολόγησης.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν 877 αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικών αδειών και 1.024 αιτήσεις για βεβαίωση όρων δόμησης, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν υποβληθεί λίγο πριν από τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Το κλιμάκιο μετέβη επιτόπου στα γραφεία της υπηρεσίας από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, άντλησε στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ και από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Πολεοδομίας και διασταύρωσε φυσικούς φακέλους, βιβλία και ηλεκτρονικές καταχωρίσεις.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος αποκάλυψε ότι στο 79% των υποθέσεων δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων. Παράλληλα, πολλές αιτήσεις παρέμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε εκκρεμότητα, χωρίς να απορρίπτονται ή να αρχειοθετούνται, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ελλιπείς φάκελοι και παρατυπίες στα δικαιολογητικά

Ιδιαίτερα σοβαρά χαρακτηρίζονται τα ευρήματα σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών φακέλων. Όπως διαπιστώθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν αναρτηθεί κατά την αρχική υποβολή της αίτησης, ενώ το ίδιο αρχείο εμφανιζόταν επανειλημμένα με διαφορετική ονομασία, ώστε οι φάκελοι να φαίνονται πλήρεις.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων κάλυψης δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η πρακτική αυτή επέτρεψε την κατάθεση ελλιπών αιτήσεων με σκοπό τη διατήρηση δικαιωμάτων δόμησης πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών.

Το πόρισμα εντοπίζει σοβαρές παρατυπίες και στις βεβαιώσεις όρων δόμησης.

Ειδικότερα, καταγράφονται περιπτώσεις όπου εκδόθηκαν βεβαιώσεις για διαφορετικά γεωτεμάχια από εκείνα που αναφέρονταν στις αρχικές αιτήσεις, ενώ δεκάδες φάκελοι παρέμεναν επί σειρά ετών χωρίς καμία ουσιαστική υπηρεσιακή ενέργεια.

Σημαντικά προβλήματα διαπιστώθηκαν και στη διαχείριση υποθέσεων αυθαίρετης δόμησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν εφαρμοζόταν ενιαία διαδικασία παρακολούθησης των καταγγελιών, ενώ μεγάλος αριθμός υποθέσεων παρέμενε σε εκκρεμότητα. Από τις 108 εκθέσεις αυτοψίας που εξετάστηκαν, στις 70 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσης των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου και τη διαβίβαση των προσφυγών στα αρμόδια όργανα.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει ακόμη ότι πρόστιμα ιδιαίτερα υψηλού ύψους, παρότι είχαν ήδη υπολογιστεί στις εκθέσεις αυτοψίας, δεν βεβαιώθηκαν ποτέ.

Ελλείψεις στο αρχείο της υπηρεσίας

Η έκθεση καταγράφει επίσης σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων οικοδομικών αδειών, αλλά και σημαντικές ελλείψεις στη φύλαξη του φυσικού αρχείου της υπηρεσίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο εντοπίστηκαν μόλις πέντε από τα 38 πρωτότυπα στελέχη οικοδομικών αδειών που αναζητήθηκαν, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αναδεικνύει σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση και διαφύλαξη των υπηρεσιακών αρχείων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε το πόρισμα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αξιολόγηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, στον δήμαρχο Ρόδου για την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών αρμοδιοτήτων και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ευθύνες ιδιωτών μηχανικών.

Παράλληλα, η Αρχή διατυπώνει σειρά συστάσεων προς τον Δήμο Ρόδου και την Υπηρεσία Δόμησης για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την επιτάχυνση των εκκρεμών διαδικασιών και την ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας και εσωτερικού ελέγχου.

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