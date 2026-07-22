Λίνα Μενδώνη για τη Μαίρη Λίντα: «Σίγησε μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές»

Snapshot Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις πιο εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με τον Μανώλη Χιώτη και σημαντικούς συνθέτες, συμβάλλοντας στη δημιουργία κλασικών λαϊκών τραγουδιών.

Η καλλιτεχνική της πορεία άφησε ανεξίτηλο και διαρκές αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Η ποιότητα και η μαζική απήχηση συνυπήρχαν στις ερμηνείες της, που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν το κοινό.

Η Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους φίλους της Μαίρης Λίντα. Snapshot powered by AI

Με δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια μιας από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη Μαίρη Λίντα μία από τις πλέον εκφραστικές ερμηνεύτριες της χώρας, τονίζοντας πως η πορεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

«Σίγησε μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές»

Στη δήλωσή της η Λίνα Μενδώνη ανέφερε: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού».

Παράλληλα, στάθηκε στη μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή της, επισημαίνοντας ότι από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη συνέβαλε στη δημιουργία ορισμένων από τα σημαντικότερα λαϊκά τραγούδια.

«Άφησε ένα διαρκές και ζωογόνο αποτύπωμα»

Η υπουργός Πολιτισμού σημείωσε ακόμη ότι η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και, χάρη στο σπάνιο ερμηνευτικό της χάρισμα, ανέδειξε δημιουργίες που αποτελούν πλέον σημεία αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι.

Όπως υπογράμμισε, η παρουσία της απέδειξε πως η ποιότητα μπορεί να συνυπάρχει με τη μαζική απήχηση, ενώ οι ερμηνείες της εξακολουθούν μέχρι σήμερα να συγκινούν και να εμπνέουν το κοινό.

Ολόκληρη η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Πληροφορούμενη την απώλεια της Μαίρης Λίντα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Μαίρη Λίντα, από πολύ νωρίς, επιβλήθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια, χάρη στο μεγάλο ταλέντο της, το οποίο ποτέ δεν σπατάλησε. Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να ερμηνεύσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καίρια στην καθιέρωσή τους, ως σημείων αναφοράς του ελληνικού τραγουδιού. Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά.Στην οικογένειά της και στους πολλούς φίλους της τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».