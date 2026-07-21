Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη

Η επιστολή «κόλαφος» προς την Δημοτική Αστυνομία - «Διατελούμε μετά οργής και αγανακτήσεως»

Ανθή Κουρεντζή

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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Την αντίδραση του εκκλησιαστικού συμβουλίου του ενοριακού ναού Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως προκάλεσαν οι αθρόες κλήσεις που μοίρασε η δημοτική αστυνομία σε προσκυνητές που στάθμευσαν έστω και λίγο για να ανάψουν ένα κερί στην Αγία Μαρίαν, την παραμονή και ανήμερα της εορτής της.

Με μία αιχμηρή και συμβολική επιστολή προς την Δημοτική Αστυνομία ο πρεσβύτερος και προϊστάμενος του ναού, πατέρας Σεραφείμ ζήτησε να του παραδώσει τα διπλότυπα των παραβάσεων, με σκοπό να πληρώσει το πρόστιμο το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού.

Αναλύει δε, τις αμέλειες και τις παραλείψεις της δημοτικής αρχής για να διευκολυνθούν οι πιστοί αλλά για να αποφεύγονταν οι παραβάσεις, τη στιγμή μάλιστα, που ο Δήμος έχει αξιόλογα έσοδα από την εμποροπανήγυρη, την λειτουργία της οποίας δεν επιβλέπει και δεν επιμελείται καθόλου.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Δημητρίου:

«Προς Την δημοτική αστυνομία Ηλιουπόλεως

Κύριοι, παρακαλούμε όπως μας παραχωρηθούν εκ του διπλοτύπου βεβαιώσεως παραβάσεων, αντίγραφα όσων κλήσεων εκδόθηκαν την παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνης 16 Ιουλίου 2026 και ανήμερα 17 Ιουλίου 2026 για παραβάσεις στάθμευσης επί των οδών Διγενή, Αλεξάνδρου Παναγούλη και των καθέτων τους από το ύψος της οδού Καρέα έως και εκείνου της οδού Θηβών και Στεφάνου Σαράφη.

Αν αυτό προσκρούει στα περί προσωπικών δεδομένων, απαιτούμε όπως επικοινωνήσετε με τους τιμωρηθέντες και τους ενημερώσετε να έλθουν σε επαφή με το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Δεν είναι αποδεκτό και ανεκτό σε εμάς, οι άνθρωποι που ήλθαν να ανάψουν με ένα εικοσάλεπτο ή μερικά χάλκινα νομίσματα, ένα κερί στην Αγία, προστάτη και ονοματοδότη της περιοχής μας, να πληρώσουν τις συμπλεγματικές, τυχόν αντιεκκλησιαστικές ή εξουσιαστικές διαθέσεις του κάθε τυχόντος, με δεκάδες ευρώ.

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Επιπλέον, σε μια πόλη που δεν έχει πρόβλεψη στάθμευσης, αλλά ούτε υπαλλήλους διευθέτησης της κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιπτώσεις συγκέντρωσης κοινού, όπως είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνης, δεν θα έπρεπε να τολμούσατε να εμφανίζεστε ως τηρητές της τάξεως και του νόμου, «πολλώ δε μάλλον» όταν ο δήμος εισπράττει εξαιτίας της εορτής του ναού μας από ενοίκια σε εμπόρους, χωρίς πρόβλεψη ασφαλείας για την περιοχή, αλλά και χωρίς έλεγχο για το αν εκεί παρεισέφρησαν το διήμερο και λαθρέμποροι, εγχώριοι ή παράτυποι αλλοδαποί επενδυτές.

Η απόφαση μας είναι να βρεθούν και ειδοποιηθούν οι τιμωρηθέντες, για το ότι τα πρόστιμα τους θα πληρωθούν από το εκκλησιαστικό συμβούλιο και να μην καταβάλουν λεπτό του ευρώ για αυτά ή αν το έχουν κάνει ήδη να έλθουν από το ναό και παραλάβουν το αντίστοιχο ποσό του βεβαιωθέντος προστίμου.

Διατελούμε μετά οργής και αγανακτήσεως, δια το εκκλησιαστικό συμβούλιο,

ο πρόεδρος πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου, αρχιμανδρίτης»

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