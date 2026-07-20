Καρδίτσα: «Είμαι παπάς κι εγώ κάνω κουμάντο» – Τι καταγγέλλει ο κοινοτάρχης μετά τον καβγά με ιερέα

Χαμός το πρωί της Κυριακής (19/07), στο Νεοχώρι Καρδίτσας, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, μερικές ώρες πριν από τον εορτασμό του Αγίου.

Η ένταση μεταξύ του εφημερίου της ενορίας και του προέδρου της τοπικής κοινότητας κατέληξε σε καβγά, αλληλομηνύσεις και προσαγωγές στο Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Φώτης Μαντζιαφός, τόνισε ότι «είχαμε μία εκδήλωση στο χωριό μας. Στις 19 του μήνα κάθε χρόνο, λοιπόν, κάποια στιγμή, γύρω στις 11:00 – 11:30, ενώ ήταν σε εξέλιξη όλη η προετοιμασία που κάναμε, παρουσιάστηκαν δύο κυρίες με ένα βαν και τους λέω: “Τι θέλετε, κορίτσια;” και απαντούν: “Ήρθαμε να στολίσουμε την εκκλησία”. “Για ποιον λόγο;”, τις ρώτησα και μου είπαν: Υπάρχει γάμος εδώ πέρα και αυτά που έχεις στήσει, πρέπει να φύγουν. “Ποιοι να φύγουν, εμείς εδώ έχουμε το έθιμό μας”, απάντησα», μιλώντας σήμερα (20/07) στο OPEN.

«Όχι, έχουμε κανονίσει με τον παπά», φέρεται να του είπαν οι κυρίες και τότε άρχισε να περιπλέκεται το πράγμα.

«Ήρθε ο παπάς εκεί, με απειλητικό και αλαζονικό ύφος και μου είπε: “Μάζεψέ τα όλα από εδώ”. Του λέω, “έτσι δεν γίνεται κάθε χρόνο;” και μου απάντησε ότι “εγώ είμαι ο παπάς κι εγώ κάνω κουμάντο και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν”. Του είπα: “Κάνουμε το έθιμό μας και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανένας από εδώ”. Με αποκάλεσε αναρχικό και άλλους χαρακτηρισμούς», υποστήριξε ακόμη ο κοινοτάρχης.

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια, ο ιερέας έσπρωξε τις καρέκλες πάνω του, εκείνος απάντησε και οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια. «Χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν αξονική στο κεφάλι, μετά στο αστυνομικό τμήμα και του έκανα μήνυση», σημείωσε ο Φώτης Μαντζιαφός για τον εφημέριο.

Το χρονικό

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι του χωριού, μαζί με τον Μαντζιαφό, προετοίμαζαν τον χώρο για το καθιερωμένο πανηγύρι και τη γιορτή της παραδοσιακής πίτας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο ανήμερα του Προφήτη Ηλία.

Παράλληλα, στον χώρο έφτασε συνεργείο που είχε αναλάβει τη διακόσμηση για γάμο, ο οποίος επρόκειτο να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής. Ο πρόεδρος της κοινότητας, όπως υποστηρίζει, δεν είχε ενημερωθεί για την τέλεση του μυστηρίου, με αποτέλεσμα να κληθεί ο ιερέας προκειμένου να βρεθεί κοινή λύση.

Κατά την εκδοχή του προέδρου της κοινότητας, ο εφημέριος ζήτησε σε έντονο ύφος να απομακρυνθούν τα τραπέζια και όσα είχαν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο, ώστε να εξυπηρετηθεί ο γάμος. Οι κάτοικοι φέρονται να αντέτειναν ότι είχαν ήδη ολοκληρώσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για τη γιορτή της επόμενης ημέρας και πρότειναν να αναζητηθεί συμβιβαστική λύση.

Ακολούθησε κλήση στην Αστυνομία και στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να εκτονωθεί η κατάσταση, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε και ο πρόεδρος της κοινότητας καταγγέλλει ότι δέχθηκε γροθιά από τον ιερέα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά το περιστατικό, ο ιερέας και ο πρόεδρος της κοινότητας υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις, ενώ, μήνυση υπεβλήθη και εις βάρος ακόμη ενός κατοίκου του χωριού για εξύβριση, ύστερα από καταγγελία του ιερέα.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία προκειμένου να διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Αργότερα, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι και κλήθηκαν να παρουσιαστούν την επόμενη ημέρα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ιερά Μητρόπολη, η οποία όρισε άλλον ιερέα για την τέλεση του γάμου, αλλά και του εσπερινού, ενώ, αντίστοιχη μέριμνα ελήφθη και για τη Θεία Λειτουργία της εορτής του Προφήτη Ηλία.

Μερικές ώρες μετά το περιστατικό, ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αναφερθεί στο συμβάν.

«Όταν κυβερνούν ευσεβείς, ο λαός ευφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται… Δυστυχώς ιδού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει», έγραψε στη λεζάντα, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με αμυχές στο πρόσωπο.

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