Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

Ο Μητροπολίτης Τιμόθεος εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και παρακολουθεί την υπόθεση, ενώ ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης δημοσίευσε φωτογραφίες με αμυχές και ανέφερε πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Μιχάλης Παπαδάκος

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο Νεοχώρι Καρδίτσας, ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για τη γιορτή του Προφήτη Ηλία.
  • Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπέβαλε μήνυση κατά του ιερέα, ενώ ο ιερέας μήνυσε τον πρόεδρο και άλλον κάτοικο για εξύβριση.
  • Η Αστυνομία επενέβη και όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.
  • Ο προγραμματισμένος γάμος πραγματοποιήθηκε κανονικά με άλλον ιερέα, ενώ η Ιερά Μητρόπολη ανέλαβε τη συνέχιση των θρησκευτικών εκδηλώσεων.
  • Ο Μητροπολίτης Τιμόθεος εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και παρακολουθεί την υπόθεση, ενώ ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης δημοσίευσε φωτογραφίες με αμυχές και ανέφερε πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.
Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όταν έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ιερέα και του προέδρου της τοπικής κοινότητας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία κατέληξε σε ξύλο κι αλληλομηνύσεις.

Σύμφωνα με το alithianews.gr, η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καθιερωμένη γιορτή του Προφήτη Ηλία, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, συνεργείο βρέθηκε στον χώρο για τον στολισμό της εκκλησίας, καθώς ήταν προγραμματισμένη η τέλεση γάμου, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν γνώριζε ο πρόεδρος της κοινότητας.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος, ο ιερέας έφτασε στο σημείο και ζήτησε σε έντονο ύφος να απομακρυνθούν οι παρευρισκόμενοι και να μετακινηθούν τα τραπέζια που είχαν ήδη στηθεί για την εκδήλωση. Οι κάτοικοι αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος είχε ήδη προετοιμαστεί για τη γιορτή.

Η κατάσταση οξύνθηκε και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα επιχείρησαν να εκτονώσουν την ένταση, ωστόσο λίγο αργότερα ακολούθησε νέος διαπληκτισμός.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε γροθιά από τον ιερέα

Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστηρίζει ότι δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι από τον ιερέα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος του κληρικού. Από την πλευρά του, ο ιερέας κατέθεσε μήνυση τόσο εναντίον του προέδρου όσο και ενός ακόμη κατοίκου του χωριού για εξύβριση.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιόν του τη Δευτέρα.

Παρά το περιστατικό, ο προγραμματισμένος γάμος τελέστηκε κανονικά, καθώς η Ιερά Μητρόπολη όρισε άλλον ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου, ενώ διαφορετικός κληρικός ανέλαβε και τον εσπερινό, καθώς και τη λειτουργία της εορτής του Προφήτη Ηλία.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος, δηλώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένος για όσα συνέβησαν και πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του εμπλεκόμενου κληρικού με εμφανείς αμυχές στο πρόσωπο και αναφέροντας πως «η αλήθεια θα λάμψει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν και στοιχεία από την άλλη πλευρά της υπόθεσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:52ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ - Ιορδανία για τα ιρανικά χτυπήματα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Το γραφείο Νετανιάχου απαντά στη δήλωση του Δημάρχου Νέας Υόρκης για πιθανή σύλληψη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Τα μέτρα για τον καύσωνα - Η γραμμή εξυπηρέτησης 1595 και πού προσφέρονται κλιματιζόμενοι χώροι

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική εμπειρία: Τετ α τετ πεζοπόρων με την πανίσχυρη αρκούδα της Αλάσκας «Scuba Sue»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε παραλία

22:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου

22:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο  

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η απάντηση Νετανιάχου στον δήμαρχο Νέας Υόρκης για τις δηλώσεις περί σύλληψής του

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Μουντιάλ: Είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

22:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Athens Open: Δεν τα κατάφερε στον τελικό η Σάκκαρη που ηττήθηκε από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανατροπή σκάφους στη Θάσο - Περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πυραύλους - Νεκροί 5 ναυτικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live blog: Ο μεγάλος τελικός του Mουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Προ των πυλών ο ολοκληρωτικός πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης για τα σχολεία

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε σορός μετά από φωτιά σε ΙΧ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ