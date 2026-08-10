Οι αρχιτέκτονες καταρρίπτουν τον μύθο των προκατασκευασμένων σπιτιών

Τα προκατασκευασμένα σπίτια έχουν αποκτήσει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε όσους αναζητούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην παραδοσιακή δόμηση.

Η ταχύτητα συναρμολόγησης, η δυνατότητα να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού και η εντύπωση ότι πρόκειται για μια πιο οικονομική επιλογή, έχουν καταστήσει αυτού του τύπου τις κατοικίες ιδιαίτερα ελκυστικές.

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