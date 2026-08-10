Οι αρχιτέκτονες καταρρίπτουν τον μύθο των προκατασκευασμένων σπιτιών
Αρχιτέκτονας καταρρίπτει τον μύθο ότι τα προκατασκευασμένα σπίτια είναι απαραίτητα πιο οικονομικά, προειδοποιώντας για τις κρυφές παραμέτρους που εκτοξεύουν το τελικό κόστος.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα προκατασκευασμένα σπίτια έχουν αποκτήσει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε όσους αναζητούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην παραδοσιακή δόμηση.
Η ταχύτητα συναρμολόγησης, η δυνατότητα να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού και η εντύπωση ότι πρόκειται για μια πιο οικονομική επιλογή, έχουν καταστήσει αυτού του τύπου τις κατοικίες ιδιαίτερα ελκυστικές.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»
16:27 ∙ ANNOUNCEMENTS
Γιώργος Μαζωνάκης: Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα
12:59 ∙ TRAVEL