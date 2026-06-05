Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών
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  • Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς.
  • Ήταν πολιτικός μηχανικός και βουλευτής Λάρισας από το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία.
  • Διετέλεσε υπουργός σε διάφορα υπουργεία, μεταξύ αυτών Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος.
  • Το 1997 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και διαγράφηκε από το κόμμα το 1998, επανεντάχθηκε το 2001.
  • Από το 2004 έως το 2009 υπηρέτησε ως υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στις κυβερνήσεις Καραμανλή.
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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέχθηκε το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989.

Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική το 2009. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ήταν παντρεμένος με την Μαριάννα Κόρακα και είχαν αποκτήσει δύο κόρες.

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