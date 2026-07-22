Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις 

Διαβάστε αναλυτικά ποια σημεία βρίσκονται στο κόκκινο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Ατικής το πρωί της Τρίτης 22 Ιουλίου, με σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας, την Αττική Οδό και βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.
  • Ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Η λεωφόρος Κηφισίας έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ειδικά από το Ψυχικό έως το Χαλάνδρι.
  • Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στην Αττική Οδό, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στις συνδέσεις με τον Κηφισό.
  • Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται καθυστερήσεις σε κεντρικές λεωφόρους και δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια, καθώς και σε τμήματα της παραλιακής ζώνης προς Πειραιά.
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Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης 22 Ιουλίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας, την Αττική Οδό, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ανοδικό όσο και στο καθοδικό ρεύμα, κυρίως στα τμήματα από το Ψυχικό έως το Χαλάνδρι.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, κυρίως στα δυτικά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, αλλά και στις συνδέσεις με τον Κηφισό.

Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με χαμηλές ταχύτητες να καταγράφονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη λεωφόρο Συγγρού, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια.

Πυκνή είναι επίσης η κυκλοφορία σε τμήματα της Ποσειδώνος, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη προς Πειραιά, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στους άξονες που οδηγούν προς το λιμάνι.

Δείτε τον χάρτη:

κίνηση 22/7

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