Βάσεις 2026: Αύριο οι ανακοινώσεις

Snapshot Οι βάσεις εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση για το 2026 ανακοινώνονται αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και SMS σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται μικρή πτώση των βάσεων σε Νομικές και Ψυχολογίες λόγω χαμηλότερων επιδόσεων στα Αρχαία Ελληνικά, ενώ η Φιλολογία Θεσσαλονίκης αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται η μεγαλύτερη άνοδος βάσεων, ειδικά στις Πολυτεχνικές σχολές, λόγω καλών επιδόσεων σε Φυσική και Μαθηματικά.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις για τις Ιατρικές σχολές θα αυξηθούν ήπια, με την Ιατρική Αθήνας να ξεπερνά τα 19.000 μόρια, ενώ αυξήσεις προβλέπονται και σε Φυσικοθεραπεία και Νοσηλευτική.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο οι αλλαγές στις βάσεις θα είναι μικρές, με ήπια άνοδο στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές και αβεβαιότητα ως προς τις προτιμήσεις στα τμήματα Πληροφορικής λόγω των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ αποκάλυψε ότι αύριο Πέμπτη (23/7) ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, μετά τις 11:00 το πρωί, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη, ενώ προχωρούν αντίστοιχα έργα στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για πρώτη φορά, δημιουργείται φοιτητική εστία με 198 κλίνες σε ανακαινισμένο κτίριο.

Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αποδοθούν πάνω από 10.000 νέες κλίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα στέγασης των φοιτητών.

Παράλληλα, εξελίσσονται έργα ανακαίνισης υφιστάμενων εστιών, όπως στην Πατησίων, ενώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προγραμματίζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Σπίτια εκπαιδευτικών και προσλήψεις

Εξάλλου, η υπουργός αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

Όπως είπε, προωθείται πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων που θα ανακαινίζονται και θα διατίθενται σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα όπως η διπλή επιστροφή ενοικίου σε ορισμένες περιπτώσεις και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικίες σε εκπαιδευτικούς.

5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί τον Αύγουστο

Απαντώντας στο ζήτημα των κενών στα σχολεία, η υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2020 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αριθμός που υπερβαίνει τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Όπως ανακοίνωσε, στα μέσα ή προς τα τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν ακόμη 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχολικών μονάδων.

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