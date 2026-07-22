Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο που μαχαίρωσε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη

Snapshot Ο 60χρονος που μαχαίρωσε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία.

Οι δύο τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου με ελεγχόμενη και ελαφριά κατάσταση υγείας.

Ο δράστης φέρεται να έχει ψυχιατρικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν.

Υπογραμμίζεται ότι τα άτομα με ψυχικές ασθένειες δεν πρέπει να στιγματίζονται ως επικίνδυνα, καθώς στατιστικά δεν ευθύνονται για εγκληματικές ενέργειες.

Τονίζεται η ανάγκη παρακολούθησης από το σύστημα ψυχικής υγείας και η σημασία της σωστής φαρμακευτικής αγωγής για τη λειτουργικότητα των ατόμων με ψυχιατρικές νόσους. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 60χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τρίτης (21/07), όταν ο δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο ζευγάρι, τραυματίζοντάς το. Άμεσα ακινητοποιήθηκε από τις Αρχές και συνελήφθη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι δύο τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και ελαφριά.

Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει και ποινικό παρελθόν. Με αφορμή το περιστατικό, ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να στιγματίζονται τα άτομα με ψυχικές ασθένειες, επισημαίνοντας πως στατιστικά δεν προκύπτει ότι οι ψυχικά πάσχοντες ευθύνονται για εγκληματικές ενέργειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι όσοι έχουν νοσηλευτεί για ψυχικά νοσήματα θα πρέπει να παρακολουθούνται από το σύστημα ψυχικής υγείας.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου τόνισε ότι ένας άνθρωπος με ψυχιατρική νόσο, όταν ακολουθεί σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή, μπορεί να είναι πλήρως λειτουργικός. Παράλληλα, επισήμανε ότι η κοινωνία οφείλει να απομακρυνθεί από τα στερεότυπα που συνοδεύουν τις ψυχικές ασθένειες, ενώ έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υλοποιήθηκε η σχετική εισαγγελική παρέμβαση που φαίνεται να υπήρχε στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης