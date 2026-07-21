Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

Τον Ιούνιο του 2026 νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και στο παρελθόν είχε μεταφερθεί και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί».  

Μιχάλης Παπαδάκος

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 60χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη είναι άστεγος και γνωστός στις Αρχές λόγω σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων.
  • Τον Ιούνιο του 2026 νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και στο παρελθόν είχε μεταφερθεί και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί».
  • Το 2022 εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του, η οποία δεν εκτελέστηκε επειδή δεν εντοπίστηκε.
  • Η επίθεση έγινε στις 21 Ιουλίου στην νότια είσοδο της Ακρόπολης και τραυμάτισε ελαφρά δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες.
  • Ο 60χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.
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Γνώριμος των Αρχών και των ψυχιατρικών δομών της Αθήνας είναι ο 60χρονος άστεγος, που επιτέθηκε και τραυμάτισε -ευτυχώς ελαφρά- δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη.

Πριν από λίγες εβδομάδες είχε οδηγηθεί για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, ενώ στο παρελθόν είχε εκδοθεί ακόμη και εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του, η οποία δεν εκτελέστηκε ποτέ.

Ο 60χρονος που συνελήφθη για την απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη είναι ένα πρόσωπο που είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές, τόσο λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων όσο και εξαιτίας προηγούμενων περιστατικών με την Αστυνομία.

Ποιος είναι ο 60χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Ο 60χρονος άνδρας, που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος δύο Ελληνοαμερικανών έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, έχει βαρύ ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και κατά το παρελθόν έχουν κινηθεί επανειλημμένα διαδικασίες για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Ιούνιο (12/6) του 2026 οδηγήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Δεν ήταν, όμως, η πρώτη φορά που είχε χρειαστεί να μεταφερθεί σε ψυχιατρική δομή. Το 2014 είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» από αστυνομικούς του ίδιου τμήματος, επίσης για νοσηλεία.

Παράλληλα, το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ίδρυμα, ωστόσο η απόφαση δεν εκτελέστηκε ποτέ, καθώς ο 60χρονος δεν εντοπίστηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι πιθανότατα άστεγος και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Τον Ιούνιο είχε συλληφθεί στην Κυψέλη για εξύβριση, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων.

Συναγερμός σήμανε όταν διερχόμενη πολίτης ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αναφέροντας ότι ένας άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε περαστικούς.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη επιτεθεί χωρίς καμία πρόκληση σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Λίγη ώρα αργότερα, ο 60χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται η σχετική δικογραφία.

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