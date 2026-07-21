Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο

Snapshot Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 60χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία μετά την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη.

Ο 60χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για την απολογία του.

Το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών που δέχθηκε την επίθεση νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στον μηρό και ο άνδρας υπέστη κάκωση σε νεύρο του καρπού, απαιτώντας μικροεπέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για παροχή πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας - οπλοχρησίας ασκήθηκε στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος Αμερικανών τουριστών σήμερα το πρωί στην Ακροπολη.

Παραπεμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για την απολογία του.

Η κατάσταση της υγείας των θυμάτων

Καλά στην υγεία του είναι το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών που δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι από τον 60χρονο δράστη στην περιοχή της Ακρόπολης, το πρωί της Τρίτης. Παρά τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσαν, οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το ιατρικό προσωπικό και τους διασώστες που έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ευχαρίστησαν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη φροντίδα που τους προσέφεραν.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στον μηρό, ενώ ο σύζυγός της υπέστη κάκωση σε νεύρο του καρπού. Για την οριστική αποκατάσταση του τραυματισμού του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να υποβληθεί σε μικροεπέμβαση.

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