Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Στο ΚΑΤ για επέμβαση ο άνδρας του ζεύγους των Ελληνοαμερικανών

Η γυναίκα τραυματίστηκε στον μηρό, ενώ ο σύζυγος υπέστη κάκωση νεύρου στον καρπό και θα υποβληθεί σε μικροεπέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ

Μιχάλης Παπαδάκος

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Στο ΚΑΤ για επέμβαση ο άνδρας του ζεύγους των Ελληνοαμερικανών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε στον μηρό, ενώ ο σύζυγος υπέστη κάκωση νεύρου στον καρπό και θα υποβληθεί σε μικροεπέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
  • Ο 60χρονος δράστης, γνωστός στις Αρχές με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης.
  • Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές δομές μετά από εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, όπου ο δράστης απειλούσε και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο ζευγάρι.
Snapshot powered by AI

Καλά στην υγεία τους είναι το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών που δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι από τον 60χρονο δράστη στην περιοχή της Ακρόπολης, το πρωί της Τρίτης. Παρά τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσαν, οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το ιατρικό προσωπικό και τους διασώστες που έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ευχαρίστησαν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη φροντίδα που τους προσέφεραν.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στον μηρό, ενώ ο σύζυγός της υπέστη κάκωση σε νεύρο του καρπού. Για την οριστική αποκατάσταση του τραυματισμού του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου πρόκειται να υποβληθεί σε μικροεπέμβαση.

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τους δύο Ελληνοαμερικανούς στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 08:00, στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο και μπροστά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, πριν επιτεθεί αιφνιδιαστικά στο ζευγάρι, τραυματίζοντάς τους.

Με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν ο δράστης

Ο 60χρονος είναι Έλληνας, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανότατα άστεγος. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε τις Αρχές. Στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί για εξύβριση και οδηγηθεί στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ πριν από επτά χρόνια είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ για κατοχή μαχαιριού. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2019-2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα για εξακρίβωση στοιχείων.

Εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία

Ο δράστης είχε κατά το παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές δομές έπειτα από εισαγγελικές παραγγελίες, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Στις 12 Ιουνίου 2026 μεταφέρθηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε για νοσηλεία. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του, χωρίς όμως να εντοπιστεί, ενώ το 2014 είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» από αστυνομικούς του ίδιου τμήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Επίδαυρο: Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

13:11ANNOUNCEMENTS

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνέβη και αυτό στη Μύκονο: Γυμνός τουρίστας φωτογραφιζόταν στο άγαλμα του Καραμανλή

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: «Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου» - Η ανάρτηση που μοιάζει σήμερα με συγκλονιστικό αποχαιρετισμό

13:02WHAT THE FACT

Εργάτες στην Ταϊλάνδη ανακάλυψαν θησαυρό 1.300 ετών κάτω από βουδιστικό ναό

12:56ΕΥ ΖΗΝ

Ξεφάντωμα με ηλεκτρονική μουσική μετά τα 40: Το νέο «μυστικό» ευεξίας για τις γυναίκες μέσης ηλικίας

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη με πρόφαση διαρροή ραδιενέργειας

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ακρωτηριασμένοι ποδοσφαιριστές στη Γάζα αναπαριστούν τον τελικό του Μουντιάλ, φορώντας φανέλες Ισπανίας και Αργεντινής σε συμβολικό αγώνα

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Το Ιράν υπέβαλε κρυφά πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία ενώ δεχόταν επιθέσεις

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Στο ΚΑΤ για επέμβαση ο άνδρας του ζεύγους των Ελληνοαμερικανών - Αμφότεροι εκτός κινδύνου, ευχαρίστησαν το προσωπικό του «Ερυθρού» για τη φροντίδα

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά 74 χλμ ανοιχτά των βρετανικών ακτών - Μήνυμα του Κρεμλίνου στον Μπέρναμ

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνι με... 3 αναβάτες, χωρίς κράνος και με υπερβολική ταχύτητα: Μπλόκο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Το εντυπωσιακό φαινόμενο με τα σύννεφα mammatus στον ουρανό της Κομοτηνής

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία ο δράστης - Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε 4 τάνκερ συμφερόντων Προκοπίου - Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ

11:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Συγγραφείς και άνθρωποι της τέχνης τον αποχαιρετούν - «Αντίο φίλε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - Επίθεση με μαχαίρι: Μπαινόβγαινε στα ψυχιατρεία ο δράστης - Πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική του Γεννηματάς

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε 4 τάνκερ συμφερόντων Προκοπίου - Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διψήφια διαφορά, δεύτερη η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

06:54LIFESTYLE

Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Η νύχτα που ο Νίκος Σεργιανόπουλος βρέθηκε νεκρός

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

15:06LIFESTYLE

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Ποιος ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση από αλεπού και δάγκωμα δέχθηκε 17χρονη στην παραλία του Αγιοκάμπου

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: Το «Ελληνικό» θα αλλάξει την Ελλάδα - Συγκινήθηκα, αλήθεια σας το λέω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ