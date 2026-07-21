Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Στο ΚΑΤ για επέμβαση ο άνδρας του ζεύγους των Ελληνοαμερικανών

Snapshot Το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στον μηρό, ενώ ο σύζυγος υπέστη κάκωση νεύρου στον καρπό και θα υποβληθεί σε μικροεπέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο 60χρονος δράστης, γνωστός στις Αρχές με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης.

Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές δομές μετά από εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, όπου ο δράστης απειλούσε και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο ζευγάρι. Snapshot powered by AI

Καλά στην υγεία τους είναι το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών που δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι από τον 60χρονο δράστη στην περιοχή της Ακρόπολης, το πρωί της Τρίτης. Παρά τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσαν, οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το ιατρικό προσωπικό και τους διασώστες που έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ευχαρίστησαν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη φροντίδα που τους προσέφεραν.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στον μηρό, ενώ ο σύζυγός της υπέστη κάκωση σε νεύρο του καρπού. Για την οριστική αποκατάσταση του τραυματισμού του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου πρόκειται να υποβληθεί σε μικροεπέμβαση.

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τους δύο Ελληνοαμερικανούς στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 08:00, στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο και μπροστά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, πριν επιτεθεί αιφνιδιαστικά στο ζευγάρι, τραυματίζοντάς τους.

Με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν ο δράστης

Ο 60χρονος είναι Έλληνας, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανότατα άστεγος. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε τις Αρχές. Στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί για εξύβριση και οδηγηθεί στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ πριν από επτά χρόνια είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ για κατοχή μαχαιριού. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2019-2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα για εξακρίβωση στοιχείων.

Εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία

Ο δράστης είχε κατά το παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές δομές έπειτα από εισαγγελικές παραγγελίες, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Στις 12 Ιουνίου 2026 μεταφέρθηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε για νοσηλεία. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του, χωρίς όμως να εντοπιστεί, ενώ το 2014 είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» από αστυνομικούς του ίδιου τμήματος.

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