Το Ιράν απειλεί την Βουλγαρία και οι Βούλγαροι ζητούν ξανά ελληνικούς Patriot για προστασία

Η Τεχεράνη προέτρεψε τη Σόφια να μην γίνει «συνεργός των επιτιθέμενων και των παραβατών του νόμου», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Μάνος Χατζηγιάννης

Το Ιράν απειλεί την Βουλγαρία και οι Βούλγαροι ζητούν ξανά ελληνικούς Patriot για προστασία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες συνενοχή σε επιθετικότητα και εγκλήματα πολέμου.
  • Βούλγαροι βουλευτές του κόμματος «Democratic Bulgaria» ζητούν προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας με ελληνικά συστήματα Patriot, σε περίπτωση ανάπτυξης αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 στη χώρα.
  • Τον Μάρτιο, η Ελλάδα απέστειλε πυροβολαρχία Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα για την κάλυψη της Βουλγαρίας, ως μέτρο ασφάλειας.
  • Βουλευτές της «Δημοκρατικής Βουλγαρίας» ζητούν πλήρεις πληροφορίες από την κυβέρνηση για τους λόγους επιστροφής των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού και υπογραμμίζουν την ανάγκη συμμόρφωσης με την κοινή ευρωπαϊκή θέση για τη Μέση Ανατολή.
  • Η Βουλγαρία θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας «Φρέγια» για την ενίσχυση της προστασίας της χώρας.
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Το Ιράν προειδοποίησε την Τρίτη τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, αφού η Σόφια προχώρησε στη στάθμευση έως και οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού σε αεροπορική βάση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα που διευκολύνει τις αμερικανικές επιθέσεις θα ισοδυναμούσε με συνενοχή σε «επιθετικότητα και εγκλήματα πολέμου».

Προέτρεψε τη Βουλγαρία να μην γίνει «συνεργός των επιτιθέμενων και των παραβατών του νόμου», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Τι ζητούν οι Βούλγαροι

Πριν από αυτήν την ευθεία απειλή Βούλγαροι βουλευτές του συντηρητικού κόμματος «Democratic Bulgaria» δήλωσαν ότι εάν πρόκειται να αναπτυχθούν σε βουλγαρικό έδαφος αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, τότε θα πρέπει να προστατευθεί ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από ελληνικούς Patriot.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του ΚΥΣΕΑ τον περασμένο Μάρτιο εστάλη πυροβολαρχία Patriot και ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας.

Συγκεκρiμένα μιλώντας στους δημοσιογράφους μπροστά από το Κοινοβούλιο τη Δευτέρα, ο συμπρόεδρος του κόμματος «Ναι, Βουλγαρία» και βουλευτής του κόμματος «Δημοκρατική Βουλγαρία» (DB), Ιβάιλο Μίρτσεφ, δήλωσε ότι, προτού το κόμμα του ψηφίσει επί της πρότασης του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ για την επιστροφή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία, πρέπει να λάβει πλήρεις πληροφορίες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από τον υπουργό Άμυνας και από τις βουλγαρικές υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός επιθυμεί την επιστροφή των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού.

Ο Μίρτσεφ σχολίαζε τη δήλωση του Ράντεφ ότι η Εθνοσυνέλευση θα πρέπει να εγκρίνει την ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών στην αεροπορική βάση του Μπεζμέρ, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. Ο Μίρτσεφ σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό εταίρο για τη Βουλγαρία και πρόσθεσε: «Όσον αφορά το Ιράν, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, πρέπει να ακολουθούμε την κοινή ευρωπαϊκή θέση και τουλάχιστον να συμμετέχουμε στη διαμόρφωσή της, αντί να υιοθετούμε μεμονωμένη στάση. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο: αν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να επιτρέψει τη στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο Μπεζμέρ, πρέπει να ζητήσουμε από την ελληνική πλευρά, όπως έκανε με πολύ υπεύθυνο τρόπο η υπηρεσιακή κυβέρνηση του κ. [Αντρέι] Γκούροφ, να αναπτυχθεί μια μονάδα Patriot στην Ελλάδα για την προστασία της χώρας μας, καθώς υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι σε αυτό το πλαίσιο».

Ο κ. Μίρτσεφ δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη Βουλγαρία να συμμετέχει στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα «Φρέγια», το οποίο αποτελεί πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας, ώστε η Βουλγαρία να μπορεί να προστατευθεί πραγματικά.

Από την πλευρά του ο συμπρόεδρος του «Ναι, Βουλγαρία» και αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του DB, Μποζιντάρ Μποζάνοφ, ανέφερε ότι το κόμμα του στερείται πληροφοριών σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου, την πιθανότητα ανάπτυξης μιας συστοιχίας Patriot ή τις πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει οι αμερικανοί εταίροι της Βουλγαρίας σχετικά με πιθανά σχέδια για τη σύγκρουση.

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