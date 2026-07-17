Patriot: Παραμένουν στην Κάρπαθο μέχρι νεωτέρας

Ανατροπή δεδομένων οδηγεί σε παραμονή της συστοιχίας των Patriot στην Κάρπαθο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Μαϊου το ΚΥΣΕΑ είχε αποφασίσει ότι οι αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα θα επιστρέψουν στις βάσεις τους, καθώς, όπως είχε αναφερθεί τότε, εξέλειπαν οι λόγοι παραμονής τους εκεί.

Λίγες μέρες αργότερα, σε συνέντευξή του σχετικά με την πιθανή αποχώρηση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης υποστήριξε: «Καμία τέτοια εντολή δεν έχει έρθει σε μένα ή εισήγηση. Αυτό που ήξερα ήταν ότι έπρεπε να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, κάτι που έγινε. Και τα Patriot είναι στην Κάρπαθο. Τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω. Αν δοθεί τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο (...) Βλέπετε εσείς να έχουν πάει Mirage στην Κάρπαθο και να έχουν φύγει τα Patriot; Θα το βλέπαμε στα κανάλια». Ο ίδιος ανέφερε πως οι αποφάσεις για τέτοιες κινήσεις λαμβάνονται από το ΓΕΕΘΑ και την πολιτική ηγεσία.

Λίγη ώρα αργότερα, πηγές από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας διευκρίνισαν σχετικά: «Ο Αρχηγός ΓΕΑ, στη συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, δεθέλησε να μπει σε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά το περιεχόμενο ή τονχρόνο εκτέλεσης των εντολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.Αναφέρθηκε με ακρίβεια μόνο όσον αφορά τις εντολές που έχουν ήδηεκτελεσθεί».

Στη συνέντευξή του ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα αυτά πήγαν για αντιμετώπιση του Ιράν, και κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουν στη θέση τους. Θα μας δώσει το ΓΕΕΘΑ την οδηγία, διευκρίνισε.

Παραμένουν μέχρι νεωτέρας

Νεότερη ενημέρωση πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, αναφέρει ότι από τη στιγμή που υπήρξε αναζωπύρωση της κρίσης η παραμονή των Patriot στο νησί των Δωδεκανήσων θα πρέπει να θεωρείται κάτι το ευνόητο. Οι συστοιχίες θα απομακρύνονταν αν υπήρχε οριστική ειρήνευση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, κάτι που μέχρι ώρας δεν διαφαίνεται.

Επομένως η συστοιχία των κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot παραμένει μέχρι νεωτέρας στην Κάρπαθο.

Τι είχε προηγηθεί

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε προ μηνών η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για μετακίνηση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν μεταφερθεί στην Κάρπαθο αμέσως μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την μετακίνηση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο αποτέλεσε εισήγηση των στρατιωτικών επιτελείων και, όπως υπογραμμιζόταν, δεν συνδεόταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με λογικές κατευνασμού.

Πηγές μιλώντας στο Newsbomb επέμεναν ότι η σχετική απόφαση ελήφθη αποκλειστικά με επιχειρησιακά κριτήρια, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των αναγκών αντιαεροπορικής άμυνας και της διάταξης δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

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