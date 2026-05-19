Κάρπαθος: Μεταστάθμευση ζεύγους μαχητικών Mirage 2000-5 μετά την απομάκρυνση των Patriot

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για μετακίνηση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν μεταφερθεί στην Κάρπαθο αμέσως μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την μετακίνηση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο αποτελεί εισήγηση των στρατιωτικών επιτελείων και, όπως υπογραμμίζεται, δεν συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με λογικές κατευνασμού.

Από την μεταφορά της πυροβολαρχίας των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο στις 4 Μαρτίου 2026

Οι ίδιες πηγές μιλώντας στο Newsbomb επιμένουν ότι η σχετική απόφαση ελήφθη αποκλειστικά με επιχειρησιακά κριτήρια, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των αναγκών αντιαεροπορικής άμυνας και της διάταξης δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο

Παράλληλα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, έχει προγραμματιστεί η μεταστάθμευση ζεύγους μαχητικών Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο, ενισχύοντας την αεροπορική παρουσία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τι θα γίνει με τα ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Κύπρο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι, όταν κριθεί απαραίτητη η επιστροφή των F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο, αυτά θα αντικατασταθούν άμεσα από άλλα μαχητικά αεροσκάφη, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παρουσία και η συνέχιση της επιχειρησιακής κάλυψης της περιοχής.

