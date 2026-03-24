Τουρκικός Τύπος: «Η Ασπίδα του Αχιλλέα προετοιμασία για σύγκρουση με Τουρκία»

Δεν βλέπει με «καλό μάτι» την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τις αμυντικές συμφωνίες αλλά και την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο ο Τουρκικός τύπος, κάνοντας λόγο για προετοιμασία της Ελληνικής πλευράς για σύγκρουση με την Τουρκία 

Newsbomb

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με συστήματα νέας τεχνολογίας όπως αποφασίστηκε τη Δευτέρα (23/03) από το ΚΥΣΕΑ, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με το Ισραήλ αλλά και τον αντιαεροπορικό θόλο, γνωστό και ως «Ασπίδα του Αχιλλέα» που θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2030 στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» σχολιάζει ο τουρκικός τύπος, θεωρώντας την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας ως προετοιμασία σύγκρουσης με τη γειτονική χώρα.

«Η Ελλάδα θα δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα. Αναλυτές ισχυρίζονται πως η Ελλάδα κάνει προετοιμασίες για μια πιθανή σύγκρουση της Αθήνας με την Τουρκία. Η Ελλάδα θα ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στα πρότυπα του Ισραήλ», αναφέρει το τουρκικό δίκτυο A Haber.

Μάλιστα σε ρεπορτάζ του το τουρκικό μέσο τονίζει πως «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια, προκάλεσε με τους Patriot στην Κάρπαθο».

«Η Ελλάδα μέχρι το 2030 θα δημιουργήσει μια πολυπεπίπεδη αντιαεροπορική ασπίδα που θα έχει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα καλύπτει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα. Η Ελλάδα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και με τη γαλλική Thales για να ενισχύσει περισσότερο την αντιαεροπορική άμυνα της. Στις διαβουλεύσεις στόχος είναι η αντιμετώπιση των βαλλιστικών πυραύλων της Τουρκίας. Συζητήθηκαν τα συστήματα της έγκαιρης προειδοποίησης τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα SkyDefender υπόσχεται μια πολυεπίπεδη άμυνα απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, drone κτλ. H Ελλάδα με πρόσχημα τον πόλεμο έστειλε F-16 στη Λήμνο, όπως και πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο. Παράλληλα, στέλνει πυραύλους Patriot και μαχητικά F-16 με πρόσχημα την προστασία της Βουλγαρίας» σημειώνεται στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ο πόλεμος είναι στο Ιράν, όμως θερμαίνονται τα ύδατα του Αιγαίου και της Μεσογείου»… «Η Ασπίδα του Αχιλλέα θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ» και «Η Ελλάδα εκσυγχρονίζει επιπλέον F-16 και σχεδιάζει την παραλαβή των F-35» σημειώνεται στην εφημερίδα Gazeteoksijen.

Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι «ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια, προκάλεσε με τους Patriot στην Κάρπαθο». «Πρέπει να στείλουμε τουλάχιστον δύο φρεγάτες στην Κύπρο» σημειώνεται, στη σκιά της ανάπτυξης των ελληνικών φρεγατών Κίμωνα και Ψαρά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
