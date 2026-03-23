ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλισμοί άνω των €4 δισ. για φρεγάτες MEKO, F-16 και υποδομές για τα F-35

«Με την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε F-16 Viper η Ελλάδα θα αποκτήσει έναν στόλο πολύ πάνω των 100 εκσυγχρονισμένων F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα είναι μια από τις πιο ισχυρές πολεμικές αεροπορίες στην Ευρώπη» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, έπειτα από εισηγήσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων» είπε ο Νίκος Δένδιας και αναφέρθηκε αναλυτικά στις αποφάσεις που ελήφθησαν για μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι του ποσού των 5 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας πριν από τη σημερινή (23/03) συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Το ΚΥΣΕΑ έλαβε αποφάσεις για προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων που θα αποτελέσουν τον «anti-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα» -όπως εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός και οι συμμετέχοντες υπουργοί έδωσαν το πράσινο φως για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 4 γερμανικών φρεγατών τύπου MEKO, έπειτα από πολλά χρόνια συζητήσεων.

Υποδομές για τα F-35

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ σήμερα ήταν αυτή που αφορά την υλοποίηση των πολύ κρίσιμων υποδομών που απαιτούνται για τη φιλοξενία και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς τύπου F-35. Το πρώτο από τα 20 F-35 που έχει παραγγείλει η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να παραδοθεί το 2028 αλλά θα παραμείνει σε αμερικανικό έδαφος μέχρι να κατασκευαστεί ένας ικανός αριθμός F-35 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα οποία θα ταξιδέψουν όλα μαζί προς τη βάση τους στην Ελλάδα.

Αναβάθμιση F-16 Block 50 σε F-16 Viper

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και την αναβάθμιση 50 μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Block 50 σε F-16 Viper. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσυγχρονισμού των F-16 Block 50 σε Viper, ο στόλος των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στη διαμόρφωση Viper θα προσεγγίζει τα 130 μαχητικά. «Μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα είναι μια από τις πιο ισχυρές πολεμικές αεροπορίες στην Ευρώπη» παρατήρησε ο Νίκος Δένδιας.

Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper πετούν πάνω από την αεροπορική βάση της Τανάγρας

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης την αναβάθμιση των 12 μέσων μεταφορικών αεροσκαφών C-27J.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη για τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

«Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά», ανέφερε η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

