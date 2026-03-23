Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό το βάρος της επικίνδυνης κλιμάκωσης του πολέμου

Υπό το βάρος της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Κώστας Τσιτούνας

Αρχείου - In Time
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου και στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του γεγονός που δείχνει που θα κινηθεί η σημερινή ατζέντα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Όπως έγραψε χθες ο κ. Μητσοτάκης η Ευρώπη «πρέπει, να είναι και έτοιμη - να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος. Παράλληλα, η ελληνική συνεισφορά από το 2021 με μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας. Η Ελλάδα συνεχίζει να δρα με υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, υποστήριξε την πρόταση για μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ως βασικό βήμα αποκλιμάκωσης. «Ταυτόχρονα, προχωράμε στη θωράκιση της Ευρώπης. Συζητήσαμε πώς θα δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ».

Η βασική ατζέντα του ΚΥΣΕΑ αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα την ένταση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να εξεταστούν πιθανοί κίνδυνοι κλιμάκωσης και επιπτώσεις για την Ελλάδα, όπως και σενάρια για αντίποινα ή επέκταση της σύγκρουσης. Προφανώς θα υπάρξει και αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας πιθανών ελληνικών στόχων και υποδομών (π.χ. βάσεις όπως της Σούδας) και επί τάπητος θα τεθεί και η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το οικονομικό σοκ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε βάρος και στις οικονομικές επιπτώσεις από το σοκ της Μέσης Ανατολής και τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις. «Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, ικανή να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας για την οποία συζητήσαμε επί μακρόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ενεργειακή κρίση».

Με βάση πάντως τα όσα έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης η κυβέρνηση δεν θα ξεδιπλώσει όλα τα μέτρα άμεσα αλλά θα ασκήσει συγκρατημένη πολιτική.

Ποια μέτρα φαίνεται να προετοιμάζει η κυβέρνηση

  • Στοχευμένες επιδοτήσεις και όχι οριζόντια μέτρα. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει «έτοιμο σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα». Προσανατολίζεται σε στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτους (νοικοκυριά, αγρότες, επιχειρήσεις) και όχι σε γενικευμένες παρεμβάσεις. Αν χρειαστεί δηλαδή θα προχωρήσει σε επιδόματα/ενισχύσεις όπου υπάρχει ανάγκη, όχι για όλους.
  • Παρεμβάσεις σε καύσιμα και ρεύμα (αν ανέβουν πολύ). Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα, αλλά το πλαίσιο είναι να υπάρξουν μικρές επιδοτήσεις λογαριασμών αν η κατάσταση ξεφύγει στην αγορά ενέργειας και μικρές επιδοτήσεις στην βενζίνη επί της αντλίας. «Μαζικά» επιδόματα τύπου ενεργειακής κρίσης 2022 αποκλείεται προς το παρόν να δοθούν. Επίσης ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ούτε την κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα όποια μέτρα αποφασιστούν θα είναι χρονικά περιορισμένα, με μικρό δημοσιονομικό αποτύπωμα και θα υλοποιηθούν κλιμακωτά και όχι όλα μαζί.

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάψει άμεσα το «πράσινο φως» για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη -μέλη να αποκλίνουν προσωρινά από τους δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς κυρώσεις, τότε η κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων.

Καλύτερη εικόνα για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης θα έχουμε στο υπουργικό συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης κατά το οποίο θα «κλειδώσει» το ακριβές ύψος της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
