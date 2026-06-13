Ο κανονισμός που έκανε πρεμιέρα στο εφετινό Μουντιάλ: Τι είναι το “mistaken identity” – Βίντεο

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη με 4–1 στο εφετινό Μουντιάλ.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός περί «εσφαλμένης ταυτότητας» (mistaken identity) στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο διαιτητής αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα στον Τιμ Ριμ, αλλά μετά την παρέμβαση του VAR, την ακύρωσε και την έδωσε στον Μιγκέλ Αλμιρόν για θέατρο.

Ο κανονισμός επιτρέπει την αναθεώρηση αποφάσεων όταν ποδοσφαιριστής παραπλανεί τον διαιτητή, όπως συνέβη στη συγκεκριμένη φάση. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στο εφετινό Μουντιάλ, πραγματοποιώντας μία εμφατική νίκη απέναντι στην Παραγουάη με 4–1.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι συνδιοργανωτές του τουρνουά έγιναν οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από έναν νέο κανονισμό, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον θεσμό.

Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, η τύχη χαμογέλασε ξανά στους Αμερικανούς, χάρη στην εφαρμογή του νέου κανονισμού περί «εσφαλμένης ταυτότητας» (mistaken identity).

Σε μία φάση, ο αρχηγός των Αμερικανών, Τιμ Ριμ, φάνηκε να κάνει σκληρό μαρκάρισμα στον μεσοεπιθετικό της Παραγουάης, Μιγκέλ Αλμιρόν, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος. Ο διαιτητής, Ντάνι Μάκελι, θεώρησε αρχικά ότι υπήρξε παράβαση και έδειξε κίτρινη κάρτα στον Ριμ.

Ωστόσο, το VAR παρενέβη και κάλεσε τον Ολλανδό διαιτητή να εξετάσει ξανά τη φάση στην οθόνη. Ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση, ο Μάκελι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αλμιρόν είχε προσποιηθεί την επαφή, επιχειρώντας να παραπλανήσει τον διαιτητή.

Χάρη στον νέο κανονισμό mistaken identity, η αρχική απόφαση ανετράπη κι έτσι, κίτρινη κάρτα αφαιρέθηκε από τον Ριμ και δόθηκε τελικά στον Αλμιρόν για θέατρο.

Η συγκεκριμένη φάση αποτέλεσε την πρώτη παρέμβαση VAR σε Παγκόσμιο Κύπελλο με βάση τον κανονισμό της «εσφαλμένης ταυτότητας», ο οποίος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής παραπλανεί τον διαιτητή, οδηγώντας τον σε λανθασμένη απόφαση.

Δείτε τη φάση: