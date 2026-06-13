ΗΠΑ - Παραγουάη 4-1: Ιστορικός θρίαμβος με υπογραφή Μπαλογκάν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

Δύο γκολ από τον Φολαρίν Μπαλογκούν, ρεκόρ σκοραρίσματος και ονειρική πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 για τις ΗΠΑ, η οποία συνέτριψε 4-1 την Παραγουάη.

Βαγγέλης Πάτας

ΗΠΑ - Παραγουάη 4-1: Ιστορικός θρίαμβος με υπογραφή Μπαλογκάν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026
AP Photo/Andre Penner
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Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε κι η εθνική ομάδα των ΗΠΑ φρόντισε να στείλει ηχηρό μήνυμα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, σημειώνοντας μια εμφατική, όσο κι ιστορική νίκη.

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο πραγματοποίησε μία εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί, επικρατώντας της Παραγουάης στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια. Το τελικό σκορ αποτύπωσε μόνο ένα μέρος της εικόνας του αγώνα, καθώς οι Αμερικανοί κυριάρχησαν απόλυτα κι έδειξαν έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Για χρόνια, η USMNT προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρουσίασε ένα πρόσωπο που έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί τη μεγάλη σκηνή και να εκμεταλλευτεί τη στιγμή.

Το παιχνίδι κρίθηκε από πολύ νωρίς. Μόλις στο 7ο λεπτό, οι Κρίστιαν Πούλισικ και Γουέστον ΜακΚένι συνεργάστηκαν, με την πίεση των Αμερικανών να οδηγεί σε αυτογκόλ για το 1-0.

Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη για τους γηπεδούχους. Με την αυτοπεποίθηση να αυξάνεται διαρκώς, η Παραγουάη αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό. Στο 31ο λεπτό, ο Πούλισικ δημιούργησε και ο Φολαρίν Μπαλογκάν εκτέλεσε με τη μία για το 2-0.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Μπαλογκάν χτύπησε ξανά. Αξιοποίησε την πάσα του Μάλικ Τίλμαν, απέφυγε δύο αμυντικούς και με εντυπωσιακό τελείωμα στην επάνω γωνία διαμόρφωσε το 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Η μοναδική παραφωνία για τις ΗΠΑ ήρθε στο 73ο λεπτό, όταν ο Μαουρίσιο μείωσε σε 3-1 έπειτα από μία φάση που η αμερικανική άμυνα διαχειρίστηκε λανθασμένα.

Η ομάδα του Ποτσετίνο, ωστόσο, δεν επέτρεψε να αλλάξει η εικόνα της αναμέτρησης. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Τζιο Ρέινα διαμόρφωσε το τελικό 4-1, ολοκληρώνοντας μία βραδιά που πέρασε στην ιστορία.

Τα τέσσερα γκολ αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση των ΗΠΑ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1930, όταν οι Αμερικανοί είχαν επικρατήσει με 3-0 τόσο του Βελγίου όσο και της Παραγουάης.

ΗΠΑ: Φριζ, Ντεστ (72′ Πέπι), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, Μακένι, Τίλμαν (82′ Ρέινα), Πούλισικ (46′ Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (72′ Γουεά).
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: Γκιλ, Αλντερέτε, Κάσερες (79′ Βελάσκες), Αλόνσο, Γκόμεζ (80′ Κακού), Αλμιρόν (79′ Σόσα), Μπομπαντίγια (46′ Μαουρίτσιο), Κούμπας, Γκόμεζ, Σανάμπρια (62′ Μπάριος), Ενσίσο.

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