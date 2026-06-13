Ηράκλειο: Τροχαίο με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, «βάφοντας» ξανά με αίμα την άσφαλτο του νησιού, με έναν 50χρονο Κρητικό μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Ηρακλείου - Βιάννου, στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Σώζοντος, κοντά στις Αρχάνες.

Σύμφωνα με το Cretalive, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 50χρονος κι ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Αμέσως μετά το τροχαίο προκλήθηκε αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το νέο θανατηφόρο τροχαίο προστίθεται στη λίστα των δυστυχημάτων που καταγράφονται στους δρόμους της Κρήτης.

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