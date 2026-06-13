Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε χαράδρα - Τραυματίστηκε σοβαρά ζευγάρι - Διακομιδή γυναίκας στην Αθήνα

Snapshot Αγροτικό όχημα με ζευγάρι ηλικιωμένων εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα στη Βόρεια Εύβοια στις 12 Ιουνίου 2026.

Το όχημα σταμάτησε σε βάθος περίπου 15 μέτρων, αποτρέποντας μεγαλύτερη πτώση και πιθανό θάνατο των επιβαινόντων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαντουδίου απεγκλώβισε τους τραυματίες, που μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η 66χρονη γυναίκα διακομίστηκε στην Αθήνα λόγω βαριών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, ενώ ο 77χρονος άνδρας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Ιουνίου 2026 στη Βόρεια Εύβοια, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους δεκάδων μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00 στον δρόμο που συνδέει την Αγία Άννα με την Κερασιά, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε 77χρονος, με συνοδηγό τη 66χρονη σύζυγό του, βγήκε εκτός πορείας. Το αγροτικό κατέληξε σε απότομη πλαγιά, σε βάθος περίπου 15 μέτρων, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Παρά τη σφοδρότητα της εκτροπής, το όχημα σταμάτησε σε σημείο που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιβίωση του ζευγαριού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαντουδίου, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το ζευγάρι από το όχημα, το οποίο φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η 66χρονη, η οποία φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία, ενώ ο 77χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.