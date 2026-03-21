Μαρινάκης: Δεύτερη σειρά μέτρων όταν κριθεί αναγκαίο - Τι είπε για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης

Snapshot Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τον οικονομικό αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή και λαμβάνει στοχευμένα μέτρα για την προστασία των πολιτών και της αγοράς.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα όπως πλαφόν στα καύσιμα και σε είδη σούπερ μάρκετ, με το οικονομικό επιτελείο να αξιολογεί καθημερινά την κατάσταση για πιθανές περαιτέρω παρεμβάσεις.

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να λάβει μέτρα που θα θέσουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της Ευρώπης και την ανάγκη αποφυγής χρεών.

Υπάρχει θετική στάση στη μείωση των φόρων, ιδιαίτερα των άμεσων όπως ο φόρος εισοδήματος, αλλά με προτεραιοποίηση λόγω περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.

Όταν κριθεί απαραίτητο, θα ανακοινωθεί δεύτερη σειρά στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τον οικονομικό αντίκτυπο από την ένταση στη Μέση Ανατολή, λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα για την προστασία των πολιτών και τη σταθερότητα της αγοράς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου (21/03) χαρακτήρισε την κατάσταση «μια σοβαρή κρίση με πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις». Όπως τόνισε, «έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, όπως το πλαφόν στα καύσιμα και σε είδη στο σούπερ μάρκετ», ενώ το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και «με βάση τις εξελίξεις θα υπάρξει επόμενη παρέμβαση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν θα κάνει ποτέ τίποτα που θα θέσει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας».

Αναφορικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι «τα κόμματα το ζητούν, χωρίς, ωστόσο, να το κοστολογούν», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Όπως πρόσθεσε, «επί της αρχής, είμαστε υπέρ της μείωσης όσο το δυνατόν παραπάνω φόρων. Όταν όμως είναι δεδομένα τα χρήματα που μπορείς να διαθέσεις, είτε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρώπης, είτε γιατί δεν θες η χώρα να επιστρέψει στα χρόνια των χρεών, τότε προτεραιοποιείς». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση των άμεσων φόρων, όπως ο φόρος εισοδήματος.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «σε έκτακτες κρίσεις τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα. Σεβόμαστε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, κάτι που δεν γινόταν για πολλές δεκαετίες». Η πρώτη δέσμη μέτρων είχε στόχο να συγκρατήσει τον ρυθμό αύξησης των τιμών στην έναρξη της κρίσης, ενώ όπως είπε, «όταν κριθεί αναγκαίο θα έχουμε μια δεύτερη σειρά ανακοινώσεων», χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

