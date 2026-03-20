Καύσιμα: Πώς αποφεύχθηκαν οι κινητοποιήσεις των βενζινοπωλών - Ο ρόλος του voucher των 3.000 ευρώ

«Λευκός καπνός» βγήκε από τη συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τους πρατηριούχους κι έτσι αποφεύχθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των βενζινοπωλών.

Οι επιτελείς του υπουργείου, είχαν προλειάνει το έδαφος πριν από τη συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των πρατηριούχων κι έτσι στο υπουργείο Ανάπτυξης, βρέθηκε η χρυσή τομή.

Αποφασίστηκε λοιπόν να... βάλουν πλάτη οι βενζινοπώλες, καθώς συμφώνησαν να υποστηρίξουν την επιβολή του πλαφόν που τέθηκε από την κυβέρνηση μέχρι την 30ή Ιουνίου, εφόσον θα ικανοποιούνταν κάποια από τα αιτήματά τους.

Έπειτα από διαβουλεύσεις και με τα συναρμόδια υπουργεία, αποφασίστηκε να χορηγηθεί ένα voucher 3.000 ευρώ στους πρατηριούχους, που θα τοποθετήσουν στα πρατήριά τους το σύστημα εισροών-εκροών.

Η αποκλιμάκωση της έντασης επετεύχθη με την παροχή στήριξης προς τα πρατήρια, μιας και η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να χορηγήσει το προαναφερθέν voucher για την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε να δοθεί και παράταση στην προθεσμία για την τοποθέτησή τους.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι αποφάσισαν να... ρίξουν νερό στο κρασί τους και να μην προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το πλαφόν έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Έτσι, επέλεξαν να τηρήσουν μια στάση αναμονής παρά τις «φωνές» για το γεγονός ότι δεν είναι βιώσιμα πλέον τα πρατήρια με τις τιμές που αγοράζουν από το διυλιστήριο και τις τιμές που πωλούν στην αντλία.

Θεοδωρικάκος: «Έδειξαν υπεύθυνη συμπεριφορά οι βενζινοπώλες»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Και τα μέτρα αυτά αφορούν το diesel και την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων.

Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή ως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και - όπως ήταν και το κλίμα στη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών - υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι αποτελεί την προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο αυτή την κρίση.

Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο αυτό - το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου - έχει ημερομηνία λήξης, είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών - ιδιαίτερα τους δύο Υφυπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον Υπουργό Οικονομικών τον κ. Πιερρακάκη - για την απόφαση να στηρίξουν με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.

Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος πως η Ανεξάρτητη Αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής αισχροκέρδειας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών μού έθεσαν μια σειρά από θέματα που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο δεσμευτήκαμε να το εξετάσουμε, ώστε αυτό να γίνεται με τον πιο σωστό και δίκαιο τρόπο».

Τι είπαν οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης είπε ότι η επιβολή του πλαφόν φέρνει την πλειονότητα των βενζινοπωλών στα όρια της επιβίωσης ή πολλές φορές και κάτω από αυτά. Πρόσθεσε δε, ότι για να έχουμε χαμηλότερες τιμές πρέπει να μειωθούν οι φόροι (σ.σ.: ο ΕΦΚ) κι ότι θα ακολουθήσει ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης: «Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».

Τι σημαίνει η συμφωνία για την αγορά

Η αποφυγή κινητοποιήσεων, τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο, μιας και στην επαρχία έχουν αποφασιστεί «λουκέτα» σε πρατήρια (σ.σ.: σε Μυτιλήνη και Ρέθυμνο) λειτουργεί σταθεροποιητικά για την αγορά, περιορίζοντας τον κίνδυνο ευρείας διαταραχής στην τροφοδοσία καυσίμων. Ωστόσο, όπως προκύπτει δεν υπάρχει ενιαία γραμμή κι αυτό είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να ανησυχήσει.

Η διατήρηση του πλαφόν σημαίνει ότι τα πρατήρια συνεχίζουν να λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια, χωρίς δυνατότητα αυτόνομης αύξησης τιμών, ενώ η αποφυγή κινητοποιήσεων δεν προκαλεί προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ωστόσο, παρά την εκτόνωση της έντασης η πίεση στις τιμές παραμένει. Το Brent σημείωσε πτώση στην τιμή του κι από 119 δολάρια που ήταν χθες το πρωί, έφτασε τα 108 το πρωί της Παρασκεύης.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις παραμένει αυξημένο, ενώ και για τον ίδιο τον κλάδο των πρατηριούχων, συνεχίζονται οι πιέσεις, καθώς το περιορισμένο περιθώριο κέρδους και οι αυξήσεις στα λειτουργικά κόστη, συνεχίζουν να διατηρούν μια εύθραυστη ισορροπία στην αγορά.