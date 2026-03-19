Βενζινοπώλες: Δεν προχωρούν σε κινητοποιήσεις - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

«Λευκός καπνός» βγήκε από τη συνάντηση των βενζινοπωλών με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

«Διεξήχθη σε καλό κλίμα η συνάντηση, θα ενημερώσουμε τις ενώσεις για όσα είπαμε με τον υπουργό. Γενικά το σύστημα εισροών - εκροών έχει υψηλό κόστος και σ' αυτό θα συνεισφέρει το αρμόδιο υπουργείο κι άμεσα πρέπει να βοηθήσει και το υπουργείο να υπάρχει μια συγκράτηση για να μην φτάνει αυτό (σ.σ.: η αύξηση) στον καταναλωτή» είπε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης μετά τη συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος αναγνώρισε ότι «το μέτρο είναι σκληρό για τον κλάδο, αλλά έχει ημερομηνία λήξης».

Πρόσθεσε ότι «θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των βενζινοπωλών που έχουν αναλάβει την ευθύνη να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών - εκροών, για το οποίο θα εκδοθεί ένα voucher 3.000 ευρώ από το ΥΠΟΙΚ».

Όσον αφορά στα κρούσματα αισχροκέρδειας, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η ανεξάρτητη Αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την ΠΝΠ για να παταχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε: «Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».

