Ιράν: Απαγόρευσε σε δεξαμενόπλοιο να μπει στα Στενά του Ορμούζ
Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς
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Οι ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου.
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