Στενά του Ορμούζ: Νεκροί τρεις Ινδοί ναυτικοί από επίθεση του αμερικανικού στρατού σε δεξαμενόπλοιο

Νεκροί βρέθηκαν τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν έπειτα από επίθεση του αμερικανικού στρατού εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δεξαμενόπλοιο MT Settebello, που φέρει σημαία Παλάου, δέχτηκε επίθεση την Τετάρτη, αφού ο αμερικανικός στρατός το κατηγόρησε ότι δεν συμμορφώθηκε «με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».

Στο πλοίο επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί, εκ των οποίων οι 21 διασώθηκαν.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σόναουαλ, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ατυχές», προσθέτοντας ότι οι σοροί των τριών ανδρών θα επαναπατριστούν σύντομα.

It is deeply unfortunate to learn of the tragic incident aboard the Palau-flagged MT Settebello. Sadly, three Indian seafarers initially reported missing are now confirmed dead after bodies have been located and identified.



This is a profound loss to our maritime family. The… — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 11, 2026

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός κατηγόρησε το Settebello ότι παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό «προσπαθώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν».

Σε ανάρτησή της στο «X», η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έπληξε το μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου με «όπλα ακριβείας, αφού το πλήρωμα απέτυχε επανειλημμένα να ακολουθήσει τις οδηγίες» των Αμερικανών.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο με ινδικό πλήρωμα που δέχτηκε επίθεση αυτήν την εβδομάδα

Το MT Settebello είναι το δεύτερο δεξαμενόπλοιο με ινδικό πλήρωμα που δέχτηκε επίθεση από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Marivex, ένα δεξαμενόπλοιο επίσης με σημαία Παλάου και 24 Ινδούς ναυτικούς, στον Κόλπο του Ομάν, αφού δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των ΗΠΑ. Σε εκείνη την περίπτωση, όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από τον στρατό του Ομάν.

Την Πέμπτη, η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν ανακοίνωσε ότι έλαβε γνώση ενός άλλου «συμβάντος» που αφορούσε ένα πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σινάς του Ομάν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

We have learnt of an incident involving a vessel off Shinas port of Oman, earlier today . We are closely monitoring the situation and coordinating with the local authorities for further details. — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 11, 2026

Ο αμερικανικός στρατός έχει επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, αφού η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων μεταφέρεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει οκτώ πλοία και έχουν ανακατευθύνει άλλα 134 από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού στις 13 Απριλίου.

Η κυβέρνηση της Ινδίας επιμένει ότι «η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας και των πολιτικών υποδομών στην περιοχή πρέπει να σταματήσει».

Παράλληλα, η εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ κρέμεται από μια λεπτή κλωστή. Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να χτυπήσει το Ιράν «σκληρά», λέγοντας ότι η σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας καθυστερούσε υπερβολικά και ότι η Τεχεράνη «παίζει με τους Αμερικανούς σαν να είναι κορόιδα».