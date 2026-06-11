Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Χίου για τον θάνατο της Σμαράγδας Παπαστυλιανού, της τελευταίας μόνιμης κατοίκου του Αναβάτου

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέθανε η Σμαράγδα Παπαστυλιανού, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του ιστορικού οικισμού Αναβάτου στη Χίο, σε ηλικία 85 ετών.
  • Η Σμαράγδα είχε επιστρέψει πριν από περίπου 35 χρόνια και είχε επιλέξει να ζήσει μόνιμα σε έναν σχεδόν ερημωμένο οικισμό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορίας και της μνήμης του.
  • Η παρουσία της ήταν σημαντική για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, καθώς λειτουργούσε ως σύνδεσμος με το παρελθόν του Αναβάτου.
  • Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μίας ιδιαίτερης εποχής για τον Ανάβατο.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ανάβατο το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 17:00.
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Άλλο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Αναβάτου έκλεισε με τον θάνατο της Σμαράγδας Παπαστυλιανού, της γυναίκας που για δεκαετίες αποτέλεσε τη μοναδική μόνιμη κάτοικο του ιστορικού οικισμού της Χίου.

Η Σμαράγδα Παπαστυλιανού «έφυγε» σε ηλικία 85 ετών το βράδυ της Τρίτης (10/06), έπειτα από νοσηλεία στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία και σε όσους γνώρισαν την ιδιαίτερη διαδρομή της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 17:00, στον αγαπημένο της Ανάβατο, τον τόπο που επέλεξε να υπηρετήσει και να κρατήσει ζωντανό μέχρι το τέλος της ζωής της.

Πριν από περίπου 35 χρόνια, επέστρεψε στο χωριό καταγωγής του πατέρα της, παίρνοντας τη γενναία απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα σε έναν οικισμό που είχε πλέον ερημώσει. Με την καθημερινή της παρουσία και τη βαθιά αγάπη της για τον τόπο, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Αναβάτου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας του.

Για τους επισκέπτες του ιστορικού οικισμού, η Σμαράγδα Παπαστυλιανού ήταν το πρόσωπο που υποδεχόταν τον κόσμο, η σύνδεση με το παρελθόν και η υπενθύμιση ότι η ιστορία ενός τόπου παραμένει ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους που επιλέγουν να τη διαφυλάσσουν.

Η απώλεια της κυρίας Σμαράγδας προκαλεί έντονη συγκίνηση στη Χίο, καθώς με τον θάνατό της ολοκληρώνεται μία μοναδική διαδρομή ζωής και κλείνει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τον Ανάβατο, τον επονομαζόμενο «Μυστρά του Αιγαίου».

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