Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ και στην Αθήνα η τιμή της βενζίνης

Επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και πλέον βενζίνη πωλείται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην Αττική.

Στην Αθήνα η τιμή της αμόλυβδης «έσπασε» σε διάφορα πρατήρια το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο και πλέον το κόστος για το γέμισμα του ρεζερβουάρ είναι δυσβάσταχτο.

Στο συγκεκριμένο πρατήριο στην Αγία Παρασκευή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, απλής και 98άρας είναι 2.015€, ενώ η 100άρα είναι στα 2.239, αντίστοιχα.

Το πετρέλαιο κίνησης άγγιξε τα 2 ευρώ (1.998), ενώ το ενισχυμένο τα ξεπέρασε (2.129). Περίπου 50 λεπτά πάνω έχει πάρει πλέον και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου πωλούνταν κοντά στο ευρώ, η τιμή του σήμερα είναι στο 1.540.

Την ίδια στιγμή τα σωματεία των βενζινοπωλών αναμένεται να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν την μορφή των κινητοποιήσεών τους, με την απόφαση για αντίδραση να είναι ειλημμένη και να απομένει πλέον η επικύρωσή της.

Πάνω από τα 2 ευρώ και στην περιφέρεια

Στο Ηράκλειο, η μέση τιμή ήταν 1,98, ενώ έφτασε μέχρι και τα 2,11 και στη Θεσσαλονίκη ήταν 1,94 η μέση τιμή, φτάνοντας έως και 2,10.

Την ίδια ώρα στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι ήδη στα 2,03, φτάνοντας έως και τα 2,29. Στα Δωδεκάνησα, καταγράφηκε μέση τιμή στα 2,01, ενώ σε πρατήρια ήταν έως και 2,25 και στην Κέρκυρα η μέση τιμή έφτασε τα 2 ευρώ, φτάνοντας έως και 2,10.

Ζάγκα για τιμές βενζίνης: «Το Πάσχα το προβλέπω... vegeterian»

Η πρόεδρος της ένωσης βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο Newsbomb.gr εκτίμησε ότι οι τιμές των καυσίμων δεν θα αποκλιμακωθούν στο προσεχές διάστημα και προέβλεψε Πάσχα... vegeterian.

Η κυρία Ζάγκα είπε ότι σήμερα στο πρατήριό της, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας, η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στο 1,969 ευρώ το λίτρο, ενώ η αντίστοιχη του πετρελαίου κίνησης στο 1,909, αντίστοιχα.

Γιατί θα ανέβει η τιμή του diesel

Τόνισε ωστόσο, ότι η τιμή του diesel θα ανέβει τις επόμενες ημέρες, καθώς η συγκεκριμένη τιμή προέρχεται από «στοκαρισμένο» πετρέλαιο κι όχι από νέα αγορά, καθώς το επόμενο τιμολόγιο αγοράς από το διυλιστήριο θα είναι ακριβότερο.

Αναφορικά με το αν επίκειται να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ο κλάδος των βενζινοπωλών, η κυρία Ζάγκα είπε ότι «ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε, αλλά μας πρόλαβαν τα ταξί. Είμαστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση, αν κατεβαίναμε μαζί θα ήταν σαν να πηγαίναμε σε... πόλεμο». Τόνισε δε ότι οι βενζινοπώλες δεν σκοπεύουν να έρθουν σε ρήξη με την κοινωνία, καθώς, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλουμε δικαίωση στον αγώνα μας, θέλουμε η κυβέρνηση να μας καταλάβει, θέλουμε απλά να επιβιώσουμε».

Διαβάστε επίσης