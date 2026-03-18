Καύσιμα: Είδος πολυτελείας η βενζίνη - Πού ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, προειδοποιήσεις ενόψει Πάσχα

Snapshot Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα αστικά κέντρα πλησιάζει αυτό το επίπεδο.

Εάν συνεχιστεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι τιμές μπορεί να φτάσουν έως 2,5 ευρώ στα νησιά και 2,10 ευρώ στην Αθήνα.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel) αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι τρέχουσες τιμές βασίζονται σε στοκ παλαιότερου πετρελαίου.

Οι βενζινοπώλες προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, ζητώντας κατανόηση και στήριξη από την κυβέρνηση.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών προβλέπει ένα Πάσχα με περιορισμένη κατανάλωση καυσίμων. Snapshot powered by AI

Στα «ύψη» κινούνται οι τιμές στα καύσιμα, με τις αυξήσεις να είναι πλέον καθημερινές, ενώ επικρατεί έντονη ανησυχία τόσο στην αγορά, όσο, κυρίως, μεταξύ των καταναλωτών, σχετικά με το πού θα φτάσουν οι ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.

Η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο στα αστικά κέντρα, ενώ στα νησιά το «φράγμα» του διεύρου έχει ήδη σπάσει.

Αν η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια συνεχιστούν, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, να δούμε έως και 2,5 ευρώ το λίτρο στα νησιά και 2,05 έως 2,10 ευρώ στην Αθήνα.

Ήδη, τόσο η Αθήνα όσο και άλλα αστικά κέντρα της χώρας βρίσκονται κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Χθες, Τρίτη, στην Αττική, η μέση τιμή ήταν 1,96, σε ορισμένα πρατήρια, όμως, έφτανε και το 2,10.

Στο Ηράκλειο, η μέση τιμή ήταν 1,98, ενώ έφτασε μέχρι και τα 2,11 και στη Θεσσαλονίκη ήταν 1,94 η μέση τιμή, φτάνοντας έως και 2,10.

Την ίδια ώρα στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι ήδη στα 2,03, φτάνοντας έως και τα 2,29. Στα Δωδεκάνησα, καταγράφηκε μέση τιμή στα 2,01, ενώ σε πρατήρια ήταν έως και 2,25 και στην Κέρκυρα η μέση τιμή έφτασε τα 2 ευρώ, φτάνοντας έως και 2,10.

Ζάγκα για τιμές βενζίνης: «Το Πάσχα το προβλέπω... vegeterian»

Η πρόεδρος της ένωσης βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο Newsbomb.gr εκτίμησε ότι οι τιμές των καυσίμων δεν θα αποκλιμακωθούν στο προσεχές διάστημα και προέβλεψε Πάσχα... vegeterian.

Η κυρία Ζάγκα είπε ότι σήμερα στο πρατήριό της, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας, η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στο 1,969 ευρώ το λίτρο, ενώ η αντίστοιχη του πετρελαίου κίνησης στο 1,909, αντίστοιχα.

Γιατί θα ανέβει η τιμή του diesel

Τόνισε ωστόσο, ότι η τιμή του diesel θα ανέβει τις επόμενες ημέρες, καθώς η συγκεκριμένη τιμή προέρχεται από «στοκαρισμένο» πετρέλαιο κι όχι από νέα αγορά, καθώς το επόμενο τιμολόγιο αγοράς από το διυλιστήριο θα είναι ακριβότερο.

Αναφορικά με το αν επίκειται να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ο κλάδος των βενζινοπωλών, η κυρία Ζάγκα είπε ότι «ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε, αλλά μας πρόλαβαν τα ταξί. Είμαστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση, αν κατεβαίναμε μαζί θα ήταν σαν να πηγαίναμε σε... πόλεμο». Τόνισε δε ότι οι βενζινοπώλες δεν σκοπεύουν να έρθουν σε ρήξη με την κοινωνία, καθώς, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλουμε δικαίωση στον αγώνα μας, θέλουμε η κυβέρνηση να μας καταλάβει, θέλουμε απλά να επιβιώσουμε».

Η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι βενζινοπώλες πρόκειται να συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες για να αποφασίσουν την μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν.

Έρχεται... vegeterian Πάσχα

Τέλος, κληθείσα να κάνει μια πρόβλεψη για τις τιμές ενόψει Πάσχα, είπε ότι προβλέπει να είναι... vegeterian, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την ευχή να είναι καλύτερη η επόμενη μέρα και για τον κλάδο και γενικότερα για τον Έλληνα καταναλωτή.

Διαβάστε επίσης