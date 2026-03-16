Περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα: Πόσο κοστίζει η βενζίνη σε Βουλγαρία, Σκόπια

Για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών, το πέρασμα των συνόρων για φθηνότερες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πολύ συχνό φαινόμενο και τώρα, που οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν ραγδαία εν μία νυκτί, περνούν καθημερινά για φθηνή βενζίνη.

Κάτοικοι των Σερρών κι άλλων περιοχών της βόρειας Ελλάδας περνούν τα σύνορα για να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Σύμφωνα με το επιτόπιο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη, ακόμα και μετά από την αύξηση των τελευταίων ημερών.

Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται κοντά στο 1,40€, ενώ στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι στα 1,90€ δηλαδή 50 λεπτά χαμηλότερη.

Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο κίνησης, καθώς η τιμή στη γείτονα είναι στο 1,55€ και την ίδια στιγμή στη χώρα μας, κυμαίνεται από 1,85-1,90.

Ακόμα κι αν συνυπολογίσει κανείς τα διόδια στα σύνορα που κοστίζουν 4,70€ (σ.σ.: και οι δύο διελεύσεις) συμφέρει για κάποιον που δεν θα «γράψει» πολλά χιλιόμετρα για να περάσει τα σύνορα, να μεταβεί στη Βουλγαρία και να γεμίσει το ρεζερβουάρ του.

Ακόμα φθηνότερη είναι η τιμή στα Σκόπια, καθώς η αμόλυβδη πωλείται προς 1,29€ το λίτρο, ενώ το diesel στο 1,38€, αντίστοιχα.