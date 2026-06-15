Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

Snapshot Η Vesna Vulović επιβίωσε από πτώση αεροπλάνου από ύψος άνω των δέκα χιλιομέτρων μετά από λάθος επιβίβαση σε μοιραία πτήση το 1972.

Η πτήση διαλύθηκε στον αέρα λόγω βόμβας, με 27 επιβάτες νεκρούς και μόνο τη Vulović να ζει, που υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και παρέλυσε προσωρινά.

Η ανάρρωση της Vulović ήταν θαυματουργή, κατάφερε να περπατήσει ξανά μέσα σε δέκα μήνες και δεν ανέπτυξε φόβο για τις πτήσεις.

Το ρεκόρ της για την επιβίωση από τη μεγαλύτερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records και παραμένει ακατάρριπτο.

Μετά το δυστύχημα, εργάστηκε σε γραφειακή θέση, αντιτάχθηκε στο καθεστώς Milošević και η ιστορία της συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο αντοχής και επιβίωσης. Snapshot powered by AI

Επιβιβάστηκε στη μοιραία πτήση από λάθος. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το αεροπλάνο διαλύθηκε στον αέρα πάνω από την Τσεχοσλοβακία και από τους 28 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό, μόνο ένας επέζησε. Η ιστορία της Vesna Vulović, της γυναίκας που επέζησε από πτώση άνω των δέκα χιλιομέτρων, παραμένει ένα από τα πιο απίστευτα κεφάλαια στην ιστορία της αεροπορίας.

Οι ιστορίες θαυματουργής επιβίωσης συχνά συνοδεύονται από θρύλους και υπερβολές. Μερικές φορές αποδεικνύεται ότι οι συνθήκες δεν ήταν τόσο δραματικές όσο αρχικά φαινόταν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις τόσο απίστευτες, που ακόμη και οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ θα τις χαρακτήριζαν υπερβολικές. Η ιστορία της Βέσνα Βούλοβιτς είναι μία από αυτές.

Η Βέσνα Βούλοβιτς

Η νεαρή γυναίκα επιβιβάστηκε στη μοιραία πτήση εξαιτίας ενός διοικητικού λάθους. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το αεροσκάφος διαλύθηκε στον αέρα σε ύψος άνω των δέκα χιλιομέτρων. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες και μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν. Εκείνη επέζησε από τη συντριβή, κάτι που, σύμφωνα με κάθε γνωστό νόμο των πιθανοτήτων, θα έπρεπε να ήταν αδύνατο. Πέρασε ημέρες σε κώμα, μήνες στο νοσοκομείο και χρόνια προσπαθώντας να καταλάβει γιατί της δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να κατέχει ένα ρεκόρ που κανείς δεν θα ήθελε να καταρρίψει.

Ένα λάθος που άλλαξε όλη της τη ζωή

Η Βέσνα Βούλοβιτς γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1950 στην τότε Γιουγκοσλαβία. Ξεκίνησε να εργάζεται ως αεροσυνοδός σε ηλικία 20 ετών. Τη γοήτευε η ιδέα των ταξιδιών στην Ευρώπη και η περιπέτεια των πτήσεων. Ωστόσο, παραλίγο να απορριφθεί. Έπασχε από ασυνήθιστα χαμηλή αρτηριακή πίεση, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στις ιατρικές εξετάσεις. Για να το ξεπεράσει, ήπιε αρκετά φλιτζάνια καφέ πριν από την εξέταση και κατάφερε να περάσει τα τεστ.

Όταν έφτασε στη δουλειά της στις 26 Ιανουαρίου 1972, δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι εκείνη η ημέρα θα έμενε στην ιστορία. Στην πραγματικότητα, δεν έπρεπε καν να βρίσκεται σε εκείνη την πτήση. Η αεροπορική εταιρεία την είχε μπερδέψει με μια άλλη αεροσυνοδό που είχε το ίδιο μικρό όνομα. Ένα διοικητικό λάθος σφράγισε τη μοίρα της.

Η Βέσνα επιβιβάστηκε στην JAT Flight 367, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Στοκχόλμη, μέσω Κοπεγχάγης και Ζάγκρεμπ, προς το Βελιγράδι. Ανυπομονούσε για το ταξίδι και αργότερα θυμόταν ότι ήταν κυρίως χαρούμενη που θα επισκεπτόταν τη Δανία. Ταυτόχρονα, όμως, είχε παρατηρήσει μια παράξενη ατμόσφαιρα ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Πολλοί έμοιαζαν ασυνήθιστα κατηφείς και χρόνια αργότερα αναρωτιόταν αν είχαν κάποιο υποσυνείδητο προαίσθημα για την επερχόμενη καταστροφή.

Περίπου 46 λεπτά μετά την απογείωση από την Κοπεγχάγη, μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το αεροπλάνο. Πάνω από τη βόρεια Βοημία, το αεροσκάφος διαλύθηκε και άρχισε να αποσυντίθεται στον αέρα. Τα συντρίμμια έπεσαν από ύψος άνω των δέκα χιλιομέτρων κοντά στο χωριό Srbská Kamenice. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 28 άνθρωποι. Οι 27 έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, η καταστροφή προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στις αποσκευές. Οι υποψίες στράφηκαν σε Κροάτες εθνικιστές που δρούσαν στο εξωτερικό, όμως κανείς δεν συνελήφθη ούτε καταδικάστηκε ποτέ. Δεκαετίες αργότερα εμφανίστηκε μια εναλλακτική θεωρία, σύμφωνα με την οποία το αεροσκάφος ίσως καταρρίφθηκε κατά λάθος από τον στρατό της Τσεχοσλοβακίας. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή παραμένει αμφιλεγόμενη και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η Βέσνα στάθηκε απίστευτα τυχερή μέσα στην τραγωδία. Βρισκόταν στο πίσω μέρος της ατράκτου, το οποίο είχε μπλοκαριστεί από ένα καρότσι με σνακ κατά τη διάλυση του αεροσκάφους. Αυτό πιθανότατα την εμπόδισε να εκτοξευθεί έξω από την καμπίνα. Επιπλέον, το αποκομμένο τμήμα του αεροπλάνου προσγειώθηκε σε μια χιονισμένη πλαγιά με δέντρα, τα οποία απορρόφησαν εν μέρει τη δύναμη της πρόσκρουσης.

Ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στα συντρίμμια ήταν ο κάτοικος της περιοχής Bruno Honke. Είχε υπηρετήσει ως διασώστης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η εμπειρία του αποδείχθηκε καθοριστική. Άκουσε μια γυναικεία κραυγή μέσα από τα συντρίμμια και βρήκε τη Βέσνα βαριά τραυματισμένη αλλά ζωντανή.

Ένα ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί

Το ότι επέζησε από την πτώση ήταν ένα θαύμα. Το ότι κατάφερε να επιστρέψει σε μια φυσιολογική ζωή ήταν ένα δεύτερο. Η Βέσνα υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα στη λεκάνη, σε αρκετά πλευρά, και στα δύο πόδια, καθώς και σε τρεις σπονδύλους. Παρέλυσε προσωρινά από τη μέση και κάτω και πέρασε δέκα ημέρες σε κώμα. Οι γιατροί δεν ήταν βέβαιοι ότι θα ξυπνούσε ποτέ. Ακόμη κι αν τα κατάφερνε, προέβλεπαν σοβαρές μόνιμες συνέπειες. Εκείνη, όμως, διέψευσε κάθε πρόγνωση.

Όταν ξύπνησε, δεν θυμόταν το δυστύχημα. Υπέφερε από εκτεταμένη αμνησία και δεν είχε καμία ανάμνηση από λίγο πριν από την έκρηξη έως και αρκετές εβδομάδες μετά το δυστύχημα. Η πρώτη της ανάμνηση ήταν η συνάντηση με τους γονείς της στο νοσοκομείο. Μάλιστα, πίστευε ότι βρισκόταν στη Σλοβενία, καθώς είχε επισκεφθεί τη Λιουμπλιάνα πριν από το ταξίδι.

Η ανάρρωσή της ήταν μακρά και επώδυνη, αλλά εντυπωσιακά επιτυχημένη. Μόλις δέκα μήνες μετά την καταστροφή μπορούσε και πάλι να περπατά. Αργότερα έλεγε αστειευόμενη ότι χρωστούσε την ανάρρωσή της στο σερβικό πείσμα, στη σοκολάτα, στο σπανάκι και στο μουρουνέλαιο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι δεν ανέπτυξε ποτέ φόβο για τις πτήσεις. Επειδή δεν θυμόταν τη συντριβή, δεν απέκτησε απέχθεια προς τα αεροπλάνα. Ήθελε να επιστρέψει στη δουλειά της ως αεροσυνοδός, όμως η εταιρεία αρνήθηκε, φοβούμενη την τεράστια δημοσιότητα που θα προκαλούσε η παρουσία της σε μια πτήση. Αντ' αυτού, της δόθηκε θέση γραφείου, στην οποία παρέμεινε για 18 χρόνια.

Το 1985 έλαβε από το Guinness World Records το βραβείο για την επιβίωση από τη μεγαλύτερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο. Το πιστοποιητικό της παρέδωσε ο Paul McCartney. Το ρεκόρ αυτό εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

Παρά τη φήμη της, η μετέπειτα ζωή της δεν ήταν εύκολη. Την βασάνιζαν ενοχές επειδή εκείνη επέζησε ενώ οι υπόλοιποι πέθαναν. Συχνά σκεφτόταν τους ανθρώπους που χάθηκαν, ενώ η ίδια είχε την ευκαιρία να συνεχίσει τη ζωή της. Αναζήτησε παρηγοριά στην πίστη της και αργότερα στον κοινωνικό ακτιβισμό. Αντιτάχθηκε ενεργά στο καθεστώς του Slobodan Milošević και υποστήριξε τις δημοκρατικές αλλαγές στη Σερβία.

Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο Βελιγράδι. Πέθανε τον Δεκέμβριο του 2016, σε ηλικία 66 ετών. Ωστόσο, η ιστορία της συνεχίζει να συναρπάζει τον κόσμο περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα.

Η Βέσνα Βούλοβιτς έγινε σύμβολο της απίστευτης θέλησης για επιβίωση. Η ίδια έλεγε αργότερα ότι η καταστροφή την έκανε πιο αισιόδοξη. Πίστευε ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει από μια πτώση άνω των δέκα χιλιομέτρων, τότε μπορεί να ξεπεράσει σχεδόν κάθε εμπόδιο. Και γι' αυτό το όνομά της παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμο ενός από τα μεγαλύτερα θαύματα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.