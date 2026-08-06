Βάνδαλος με σφυρί αποκεφαλίζει άγαλμα της Παναγίας έξω από εκκλησία - Τρίτη επίθεση φέτος

Snapshot Ένας άνδρας βανδάλισε με σφυρί άγαλμα της Παναγίας έξω από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Αγίας Ρίτας στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Το άγαλμα υπέστη αποκεφαλισμό μετά από χτυπήματα στον τοίχο, ενώ ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον δράστη να πηδάει φράχτη και να εισέρχεται στην αυλή της εκκλησίας.

Η υπόθεση διερευνάται από τη Μονάδα Δράσης κατά των Εγκλημάτων Μίσους της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Φέτος έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τέσσερις βανδαλισμοί στην ίδια εκκλησία, με τον συγκεκριμένο να είναι ο τρίτος μέσα στο 2024. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας σε έξαλλη κατάσταση βανδάλισε με σφυρί ένα άγαλμα της Παναγίας έξω από έναν ναό στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, προσθέτοντας άλλο ένα επεισόδιο σε μία σειρά βανδαλιστικών επιθέσεων κατά της εκκλησίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η βλάσφημη βεβήλωση συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Αγίας Ρίτας στο Ντατς Κιλς.

Βίντεο που παραχώρησε η Επισκοπή του Μπρούκλιν, δείχνει έναν μασκοφόρο να πηδάει έναν φράχτη και να εισέρχεται στην αυλή της εκκλησίας. Στη συνέχεια με ένα σφυρί, χτυπά το άγαλμα με μανία, ρίχνοντάς το στον τοίχο με δύναμη, με αποτέλεσμα το κεφάλι να αποκοπεί. Ο δράστης αμέσως μετά τι βάζει στα πόδια.

Το περιστατικό διερευνάται από τη Μονάδα Δράσης κατά των Εγκλημάτων Μίσους της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ενώ στην ίδια εκκλησία μόνο φέτος έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλες τρεις βανδαλισμών και συνολικά τέσσερις από το 2024.